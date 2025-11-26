Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

俄烏和平計劃｜美特使教普京奉承特朗普錄音外洩 立場被質疑偏頗親俄

更新時間：13:30 2025-11-26 HKT
發佈時間：13:30 2025-11-26 HKT

美俄一份對話錄音外洩，美國總統特使魏特科夫（Steve Witkoff）在10月曾教導俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）和俄方高層如何說服特朗普接受烏克蘭和平方案，甚至建議俄方盛讚特朗普為「和平之人」（man of peace），以奉承換取利益。

美特使即將跟普京討論美烏版新方案

《彭博》報道，對話紀錄雙方代表為魏特科夫及普京外交政策顧問烏沙科夫（Yuri Ushakov），內容被認為是「28點和平計劃」的基礎。魏特科夫首先向俄方強調俄羅斯「一直都想要達成和平協議」，他本人也對普京懷有「最深切的敬意」（deepest respect）。

他之後建議俄方可以從實現以哈停戰方面讚美特朗普，甚至提供說辭「模板」：「你（普京）要說尊重他（特朗普）是一位『和平之人』，並表示你真的很高興看到停火發生。」他認為只要按照這個策略，俄方很大機會能獲得想要的利益。而戰術也貌似頗為成功，特朗普不僅在上月表示跟普京的通話「很有成效」，日前更公布支持被批「過份親俄」的「28點和平計劃」。

不過，目前局勢似乎又有改變，美烏在日內瓦會面後原先版本或被換成更親烏的方案，魏特科夫短期內將前往莫斯科跟普京討論新方案。

特朗普今日稍早接受記者提問時表示沒有聽過該錄音，並稱談判有特定的形式和手段。他強調戰爭的人力成本造成烏克蘭的劣勢，表示若烏克蘭能達成停戰協議將對其國家有利。他透露，俄烏兩國如今僅剩少量分歧。

