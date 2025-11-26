新西蘭行李箱命案 | 弒兒韓母被判終身監禁 法官拒取信抑鬱抗辯理由

新西蘭「行李箱藏屍案」今天（26日）宣判，韓裔母親涉嫌下藥殺害兩名親生兒女，並將兩人屍體藏進行李箱4年。法官宣布判處終身監禁，17年不得假釋。

果汁下藥毒死2兒

綜合外媒報道，現年45歲的李夏京（Hakyung Lee）被控在2018年殺害兩名子女，並在本年9月23日被裁定罪名成立。法庭文件顯示，李夏京將過量的抗抑鬱藥物放進果汁裡讓兒女飲用，兩人毒發身亡。隨後李夏京將兩人屍體放進行李箱，再將行李箱寄存到出租倉庫，然後潛逃回南韓。

新西蘭警方在發現行李箱現場調查。路透社

直到2022出租倉庫拍賣無人認領的物件，一個來自奧克蘭的家庭競標購得該行李箱並打開後，這宗案件才被揭露。新西蘭警方跟國際刑警合作，在南韓蔚山成功抓捕李夏京並將她引渡回新西蘭受審。

李夏京的代表律師曾稱她因丈夫去世而患上抑鬱症，當天打算跟兩名兒女一同結束生命，但因為算錯劑量而導致兒女死亡而她倖存，希望可判無罪並接受精神治療。法官並沒有因為這個說法而從輕發落，反指李夏京事後不僅藏屍更返回南韓隱姓埋名地生活可見沒有認罪之心，狠批她對兩名「極度脆弱」的兒童下手，判處終身監禁。

李夏京丈夫弟弟的聲明由律師代為宣讀，他稱哥哥生前拜託他照顧好兩個孩子，沒想到居然會遇上這種悲劇。他至今不敢告訴他母親真相，怕她會因而大受打擊而離世。「我已故哥哥的遺願是讓我保護他們。（這宗悲劇對我而言）是一項持續執行的刑罰，我永遠不可能獲得假釋。」

