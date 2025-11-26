加速AI研究 特朗普啟動「創世紀任務」

美國總統特朗普周一（24日）簽署行政命令，啟動名為「創世紀任務」（Genesis Mission）的國家級計劃，旨在利用人工智能（AI）加速科學突破。該計劃利用美國的國家實驗室等資源建立一個綜合人工智能平台，「加速AI在變革性科學發現中的應用」。白宮稱這一任務在緊逼性和雄心上可以與曼哈頓（製造原子彈）計劃相媲美。

相關新聞：Google新AI模型Gemini 3 具博士級推理能力

「創世紀任務」旨在推動美國在AI領域領先中國，白宮說，這項舉措有望加快製藥、能源和工程等領域的科研突破速度。白宮也在尋求法律途徑阻止美國各州制訂自己的AI法規，威脅撤銷對相關州的聯邦補助。

白宮發布行政命令，推動AI「創世紀任務」。美聯社

白宮發布行政命令，推動AI「創世紀任務」。美聯社

周一發布的行政命令，能源部將建立一個綜合AI平台，整合美國的科學家、企業、知名大學以及現有的研究基礎設施、數據存儲庫等資源，利用聯邦科學數據集來訓練科學基礎模型並創建智能體，以AI加速從核聚變到半導體製造等領域的科學發現和創新，幫助解決本世紀最有挑戰性的問題。優先清單中的領域包括先進製造、生物技術、關鍵材料、核能、量子運算與半導體，都是美國面臨中國越來越大競爭的關鍵領域。