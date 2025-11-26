倫敦希斯路建三跑 英揀5000億元方案

英國倫敦繁忙的希斯路機場準備興建第三條跑道，英政府近來考慮兩個不同的三跑建設方案，昨日（25日）宣布選擇希斯路機場公司耗資490億英鎊（約5000億港元）的建設方案。該方案需將M25高速公路的一部分改道。航空公司憂慮機場轉嫁成本，增加着陸費。

航企憂心轉嫁成本

英國首相施紀賢支持英國大規模擴建機場，以促進經濟發展。希斯路三跑有兩個不同的建設方案：一個由希斯路機場公司提出，建設一條3500米的全長跑道；另一個由一酒店集團提出，建設一條2800米長、成本較低的跑道。政府拒絕了酒店集團Arora Group提出的替代方案，該方案可以避免將M25高速公路改道。但希斯路機場公司的方案，一直受到英國航空及維珍航空等多間航空公司的強烈反對，他們擔心急劇上升的成本將逼使機場透過提高着陸費來彌補。

英航行政總裁多伊爾本月呼籲大臣們「避免遷移M25高速公路」。他補充道：「我認為我們應該考慮建造一條更短的跑道。」但作為希斯路機場的最大客戶，英國航空公司從未公開支持過Arora集團的方案。