移英港人憂BNO「5+1」取永居門檻「加辣」 內政部：考慮設過渡安排

英國政府日前公布改革永居（ILR）申請諮詢文件，並提出多項提高椚檻建議，包括提高英語程度至B2，以及引入每年不少於12,570英鎊的收入門檻，引發在英港人社群廣泛關注。當地下議院昨日（25日）早上就「白皮書改革對人道簽證途徑的影響」展開辯論，當中BNO簽證成為焦點。內政部移民及公民事務大臣塔普（Mike Tapp）回應指，政府現階段對所有諮詢內容均「未有定案」，但透露正就BNO港人等群組是否可獲「過渡安排」（transitional arrangement）諮詢意見，並強調會將議員憂慮納入考慮。

塔普在辯論中明確指出，BNO簽證途徑屬於「earned settlement framework」的一部分，意味官方文件所列的新要求原則上同樣適用於BNO申請者，除非政府最終批准豁免或訂立過渡安排。

相關新聞：BNO港人移英門檻恐提高 內政部諮詢文件：英文須達B2水平 設入息條件

他稱：「新的強制性要求屬於基本要求，我們認為希望在英國定居的人士，一般應能達到。但政府正廣納意見，包括部分群組是否應獲豁免。現階段未有任何決定。」

此表態與外界早前質疑文件未清楚列明豁免安排的情況一致，顯示政府暫不會即時澄清BNO的適用方式，似重演年初「5＋1途徑是否保留」拖延至最後一刻才公布的做法。

跨黨派關注 議員指新規將重挫BNO家庭

辯論中共27名跨黨派議員發言。不少議員直指，新收入與英語要求將「沉重打擊」在英港人，強調BNO從來不是經濟移民途徑，不少港人家庭「收入低、資產高」，未必能符合固定收入門檻；語文方面，更有數千名港人已通過B1英語測試，如改為B2，過往努力將被否定。

議員引述一項5,000名BNO持有人參與的調查，指若新要求落實，僅8%家庭有信心所有成員可於五年後申請永居。議員又列出五大高風險群組，包括自僱者、家庭照顧者、學生、年長配偶及英語能力較弱者，促政府為現有BNO持有人提供豁免、或至少設置過渡期，不應追溯適用。

政府：願考慮豁免、過渡安排及以資產取代收入

塔普回應指，政府「有興趣」研究是否為特定群組提供過渡安排，包括弱勢社群及BNO簽證持有人。他強調會就英語要求、收入與資產的彈性安排、以及豁免條件逐一諮詢，並形容議員發言「頗具說服力」。

他說：「我們正在聽取意見，包括是否以資產補充收入門檻、是否為現有人士設過渡安排、以及是否豁免部分群組。所有決定將在諮詢期完結後作出。」

料沿用「祖父條款」？

塔普沒有交代「過渡安排」所指為何？但有政策分析人士指，英國政府歷來在移民制度重大變動時，不時採用「祖父條款」（grandfather clause），即新規不追溯法例生效前的舊有申請人，例如技術移民簽證自明年起要求新申請者達到B2英語水平，但已領取首簽者則毋須補考。

至於豁免，可能只限於長者及18歲以下人士。

英國政府於11月20日公布改革諮詢文件，計劃在5＋1架構內加入語文及收入要求，諮詢期為12周。塔普強調政府現時仍屬「傾聽階段」，最終結果需待完成諮詢後才公布。