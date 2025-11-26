美財長：特朗普或聖誕前公布新任聯儲局主席 「他」據報成大熱人選

美國聯儲局主席鮑威爾將於明年5月任滿，美財政部長貝森特表示，總統特朗普或將在聖誕節前公布新任聯儲局主席人選。美媒報道，白宮已完成第二輪候選人面試，前白宮國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett）暫時成為領跑者。

貝森特於25日受訪時表示，當日將結束第二輪聯儲局主席候選人面試，並形容進展「非常順利」。他透露，候選人名單已由最初的11人縮減至5人，分別為哈塞特、聯儲局前理事沃什（Kevin Warsh）、現任理事沃勒（Christopher Waller）及鮑曼（Michelle Bowman），以及貝萊德集團高層里德（Rick Rieder）。

貝森特在接受美國全國廣播公司商業頻道（CNBC）專訪時指出，第二輪面試重點在於候選人將如何領導聯儲局這一「非常複雜的體系」。他強調，特朗普有可能在聖誕節前作出最終決定，但亦不排除會延至新年假期前公布。

目前市場對新主席人選關注甚高。根據預測市場平台Kalshi與Polymarket的最新數據，哈塞特與沃勒之間的競爭最為激烈。沃勒日前證實已完成與貝森特的第二次面試，並形容結果「良好」，強調自己「符合出任主席的一切條件」。

不過，彭博社最新報道指，哈塞特目前在評估中表現突出，已成為最有希望接任鮑威爾的領跑者。哈塞特在特朗普政府時期曾擔任經濟顧問，主張降低稅率與放寬監管政策，立場與特朗普經濟團隊一貫主張相符，被視為能延續「美國優先」經濟路線的穩健選擇。

外界普遍認為，新任主席的人選將對美國未來貨幣政策方向產生深遠影響。鮑威爾任內聯儲局多次升息以壓抑通脹，惟也引發市場對經濟增長放緩的憂慮。若由立場相對寬鬆的哈塞特接任，料將為特朗普的「低息促增長」政策鋪路。