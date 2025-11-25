俄烏戰爭｜烏克蘭據報已同意美方主導和平協議　僅餘細節待敲定

美國媒體報道，俄烏戰事或迎來重大轉折。美國有線新聞網（CNN）引述美方官員消息稱，烏克蘭方面已同意與俄羅斯達成結束戰爭的和平協議，目前僅剩「微小細節」有待敲定。若消息屬實，意味俄烏戰爭爆發近三年後，和平曙光或首次真正出現。

據報，美國陸軍部長德里斯科（Dan Driscoll）近日正在阿拉伯聯合酋長國阿布達比與俄羅斯官員會談，內容涉及特朗普政府提出的新一輪俄烏和平計劃。相關協議由美方主導，被視為近期華府推動和平的核心方案。

消息人士向CNN透露：「烏克蘭已同意這項和平協議。現在僅有一些微小的技術性細節需要處理，但整體方向已獲認可。」官員形容，協議談判正進入最後階段。

與此同時，烏克蘭總統澤倫斯基則在社交平台X發表具深意的貼文，表示：「在日內瓦會議後，我們看到許多能讓和平之路成真的可能性。已有實質成果，但仍有大量工作需完成。」雖未直接承認協議內容，但言論被外界解讀為側面確認談判正向推進。

外界留意，若烏克蘭已正式同意美方方案，接下來的焦點將落在俄羅斯的立場與細節磋商能否順利完成。分析指，一旦三方在核心問題上達成共識，俄烏戰事或將迎來突破性發展，區內與全球局勢亦可能出現重大變化。