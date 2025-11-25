死過翻生︱泰65歲「病歿」癌婦 火化前拍棺求救

泰國險發生火化生人事件。1名65歲癌症婦人被家人誤以為斷氣，事主被放入棺材準備火化前，突然拍打棺木求救，嚇壞工作人員。泰警及醫生介入調查後，相信事主因嚴重低血糖，生命體徵微弱被誤認已經死亡。

疑嚴重低血糖誤判「斷氣」

綜合泰媒、美聯社等報道，暖武里府（Nonthaburi province ）寺廟Wat Rat Prakhong Tham在Facebook發放影片，指23日險些火化了一名尚未斷氣的婦人。

報道指，65歲的女事主患癌，長期卧床已兩年。事主兄長表示，23日，妹妹似乎停止了呼吸，於是將她放入棺材中，送到曼谷一間醫院，準備依照「死者」遺願，把遺體或器官捐出。

由於女事主家人未能提供死亡證明，醫院拒接收。於是被送到上述寺院，準備接受免費的火化服務。

當工作人員準備將棺材火化時，女事主突然睜眼並拍棺材求救，其家人於是立即報警。

救援人員抵達對事主搶救並送院。院方指，患者目前生命體徵仍極度微弱、無法言語，搶救仍在進行。

患者的弟弟則堅信，是Wat Rat Prakhong Tham的「神聖力量」令胞姊奇蹟復活。

寺廟總經理Pairat Soodthoop表示，住持已答應承擔患者的醫療費用。