澳極右參議員穿罩袍抗議禁蒙面法被攔 遭斥種族歧視罰停職一周

即時國際
更新時間：18:00 2025-11-25 HKT
發佈時間：18:00 2025-11-25 HKT

澳洲參議員漢森（Pauline Hanson）禁止在公共場合佩戴全臉遮蓋物的法案，遭其他議員阻止提案後，她昨天（24日）身穿罩袍（burka）出席會議，令議事程序一度中斷。她被批評是個種族主義者，因執政黨領袖動議針對她的譴責法案通過而被停職一周。

被狠批「不配做議員」

《BBC》報道，一國黨（One Nation）領袖漢森拒絕脫下罩袍，事後在Facebook上表示稱如果想她脫下罩袍，就通過她提出的法案。

來自西澳大利亞州的獨立參議員法蒂瑪·佩曼稱這一舉動「令人不齒」。穆斯林綠黨參議員梅赫琳·法魯奇（Mehreen Faruqi）批評道：「這位參議員是個種族主義者，公然表現出種族主義傾向」，聯邦法院去年裁定她是漢森種族歧視的受害者，而漢森目前正在對判決提出上訴。

澳洲參議員漢森身穿黑色蒙面罩袍出席會議，並拒絕脫掉。路透社
澳洲參議員漢森身穿黑色蒙面罩袍出席會議，並拒絕脫掉。路透社
澳洲參議員漢森身穿黑色蒙面罩袍出席會議，並拒絕脫掉。路透社
澳洲參議員漢森身穿黑色蒙面罩袍出席會議，並拒絕脫掉。路透社

外交部長暨參議院執政黨領袖黃英賢（Penny Wong）表示漢森「不配成為澳洲參議院議員」。今天（25日）她以議員身分提出動議譴責漢森，聲稱她「幾十年來一直以偏見作為抗議手段」。動議以55票贊成、5票反對獲得通過，動議批評漢森的行為「意在基於宗教信仰詆毀和嘲笑他人」，並且「對澳洲穆斯林不尊重」。

漢森一直飽受爭議，1996年首次在眾議院演講時則警告美國有「被亞洲人淹沒」的危險，2016年首次在參議院演講時稱澳洲面臨「被穆斯林淹沒」的危險，2017年曾穿著罩袍出席議會，因而多次受到批評。

