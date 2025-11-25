日本熊出沒 | 北海道棕熊衝撞駕車者 札幌白色燈光節陰霾下揭幕

日本今年熊出沒頻繁，除了本州黑熊屢傳傷人事件外，北海道棕熊也經常出沒，近距離衝撞駕車人士，還追著車打，一掌拍凹引擎蓋；也有大棕熊用前掌推翻重達300公斤的鐵製捕熊陷阱。另外，近日有民眾深夜開車時，在路上遇到大棕熊，熊見狀立刻朝車子衝過來，駕車者嚇到差點來不及倒車，驚悚瞬間也被記錄下來。在連串熊出沒陰霾下，第45屆札幌白色燈光節21日在札幌市中心的大通公園等處開幕。

事發於23日深夜，現場是北海道歌志內市，一名女子深夜在路上開車時，突然看到路上有1大2小總共3頭熊在路上，約2米長的母熊為保護幼熊，立刻朝車子暴衝而來，女子嚇得尖叫，害怕牠要衝過來，在旁的女兒還問是否要報警。

遭巨熊暴衝 民眾嚇得倒車

這名女子說，在當地住了46年，第一次遇到熊，由於太害怕，倒檔打不進去，一下子打到空檔，一下又打錯檔，如果沒倒車成功可能真的會被攻擊，而且後方還是懸崖，如果熊真的持續追擊，可能無處可逃了。

所幸母熊往前衝威嚇後，就回到幼熊身邊，3熊消失在黑夜之中。

棕熊一掌推翻300公斤鐵籠

在11月12日凌晨，苫前町小川地區的無人攝影機捕捉到，一隻龐大棕熊在雪夜中靠近捕熊籠。畫面顯示，這隻棕熊以驚人力量用前掌推動陷阱，使原本以木樁固定、重達300公斤的鐵製陷阱瞬間倒下。

此外，在11月6日，北海道桑田牧場有工作人員開車途中遇到熊襲擊，熊朝著車頭高速衝過來一掌拍下，嚇得工作人員趕緊倒車逃命，引擎蓋留下熊爪深深凹痕，相當驚悚。

白色燈光節照亮大通公園

在連串熊出沒陰霾下，第45屆札幌白色燈光節21日在札幌市中心的大通公園等處開幕。約77萬個彩燈閃爍光芒，街頭籠罩在夢幻氛圍之中。

大通公園內設置了以丁香花為主題打造的約8米高藝術裝置和光之隧道。燈光節將持續至12月25日，該公園還開啟以姐妹城市德國慕尼克為主題的「聖誕市場」活動，擺出熱葡萄酒與聖誕樹裝飾店。

