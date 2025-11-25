Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

日本熊出沒 | 北海道棕熊衝撞駕車者 札幌白色燈光節陰霾下揭幕

即時國際
更新時間：14:36 2025-11-25 HKT
發佈時間：14:36 2025-11-25 HKT

日本今年熊出沒頻繁，除了本州黑熊屢傳傷人事件外，北海道棕熊也經常出沒，近距離衝撞駕車人士，還追著車打，一掌拍凹引擎蓋；也有大棕熊用前掌推翻重達300公斤的鐵製捕熊陷阱。另外，近日有民眾深夜開車時，在路上遇到大棕熊，熊見狀立刻朝車子衝過來，駕車者嚇到差點來不及倒車，驚悚瞬間也被記錄下來。在連串熊出沒陰霾下，第45屆札幌白色燈光節21日在札幌市中心的大通公園等處開幕。

事發於23日深夜，現場是北海道歌志內市，一名女子深夜在路上開車時，突然看到路上有1大2小總共3頭熊在路上，約2米長的母熊為保護幼熊，立刻朝車子暴衝而來，女子嚇得尖叫，害怕牠要衝過來，在旁的女兒還問是否要報警。

相關新聞：
日本熊出沒 | 今年恐不冬眠 近200人遇襲13死 獵人驚訝：完全沒脂肪

遭巨熊暴衝 民眾嚇得倒車

這名女子說，在當地住了46年，第一次遇到熊，由於太害怕，倒檔打不進去，一下子打到空檔，一下又打錯檔，如果沒倒車成功可能真的會被攻擊，而且後方還是懸崖，如果熊真的持續追擊，可能無處可逃了。

所幸母熊往前衝威嚇後，就回到幼熊身邊，3熊消失在黑夜之中。

棕熊一掌推翻300公斤鐵籠

在11月12日凌晨，苫前町小川地區的無人攝影機捕捉到，一隻龐大棕熊在雪夜中靠近捕熊籠。畫面顯示，這隻棕熊以驚人力量用前掌推動陷阱，使原本以木樁固定、重達300公斤的鐵製陷阱瞬間倒下。

此外，在11月6日，北海道桑田牧場有工作人員開車途中遇到熊襲擊，熊朝著車頭高速衝過來一掌拍下，嚇得工作人員趕緊倒車逃命，引擎蓋留下熊爪深深凹痕，相當驚悚。

白色燈光節照亮大通公園

在連串熊出沒陰霾下，第45屆札幌白色燈光節21日在札幌市中心的大通公園等處開幕。約77萬個彩燈閃爍光芒，街頭籠罩在夢幻氛圍之中。

大通公園內設置了以丁香花為主題打造的約8米高藝術裝置和光之隧道。燈光節將持續至12月25日，該公園還開啟以姐妹城市德國慕尼克為主題的「聖誕市場」活動，擺出熱葡萄酒與聖誕樹裝飾店。
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
八達通大派$150現金回贈！簡單3步教學 限時即賺
八達通大派$150現金回贈！簡單3步教學 限時即賺
生活百科
10小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
2025-11-24 15:30 HKT
男星深夜葬身火海終年64歲 火場駭人畫面曝光 探朋友遭遇橫禍緊急送醫仍回天乏術
男星深夜葬身火海終年64歲 火場駭人畫面曝光 探朋友遭遇橫禍緊急送醫仍回天乏術
影視圈
9小時前
吳卓林近照瘋傳疑低調返港擺地攤自食其力 為妻與媽媽吳綺莉反面7年 曾返加國避世傳拾荒維生
吳卓林近照瘋傳疑低調返港擺地攤自食其力 為妻與媽媽吳綺莉反面7年 曾返加國避世傳拾荒維生
影視圈
13小時前
太興朝早驚現排隊長龍！港男難以置信︰早餐好好吃嘛？網民神分析成功之道 指1物冇得輸
太興朝早驚現排隊長龍！港男難以置信︰早餐好好吃嘛？網民神分析成功之道 指1物冇得輸
飲食
15小時前
石硤尾邨兩青年捱斬 升降機廂染滿血 大批持盾警追緝兇徒
00:34
石硤尾邨兩青年捱斬 升降機廂染滿血 大批持盾警追緝兇徒
突發
7小時前
盛傳離婚一線花旦終與老公同場 低調現身老爺喪禮 舉動揭分居一年半真相？
盛傳離婚一線花旦終與老公同場 低調現身老爺喪禮 舉動揭分居一年半真相？
影視圈
12小時前
街坊酒樓破底價！點心/蒸飯靚粥一律$10 牛肉球/燒賣/蘿蔔糕 星期一至六早、茶市供應
街坊酒樓破底價！點心/蒸飯靚粥一律$10 牛肉球/燒賣/蘿蔔糕 星期一至六早、茶市供應
飲食
16小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
2025-11-24 15:34 HKT
銅鑼灣Mr.Steak自助餐買1送1優惠！人氣放題$210起 任食生蠔/蟹腳/美國燒牛/鴨肝 加設聖誕火雞及甜品
銅鑼灣Mr.Steak自助餐買1送1優惠！人氣放題$210起 任食生蠔/蟹腳/美國燒牛/鴨肝 加設聖誕火雞及甜品
飲食
10小時前