「減肥神藥」治阿茲海默症研究受挫 諾和諾德股價一度跌逾12%

更新時間：15:05 2025-11-25 HKT
發佈時間：15:00 2025-11-25 HKT

路透社報道，丹麥製藥巨頭諾和諾德（Novo Nordisk）周一公佈，該公司備受關注的用於治療早期阿茲海默症的口服版「司美格魯肽（Semaglutide）」，未能證實可以減緩腦部退化疾病惡化，導致這家減肥藥製造商的股價一度下跌超過12%

兩項針對早期阿茲海默症患者的試驗（EVOKE 和 EVOKE+）的結果顯示，司美格魯肽未能達到使認知能力下降速度減緩20%的研究目標。該試驗旨在測試這種藥物能否延緩數千名輕度阿茲海默症患者的認知衰退。

諾和諾德此前曾將這項試驗稱為「彩票」，以此強調其結果的高度不確定性。這次挫折粉碎了諾和諾德開闢治療阿茲海默症新市場的希望。

諾和諾德新研究受挫，股價一度跌逾12%。

試驗若獲得正面結果，則諾和諾德可籍此超越競爭對手禮來公司，後者在肥胖症和糖尿病治療的核心領域已經落後於諾和諾德。

諾和諾德股東Storebrand Asset Management的投資組合經理約翰遜告訴路透社：「該項目原定延長至第三年，但該研究在兩年後終止，這表明司美格魯肽在延緩阿茲海默症進展方面幾乎沒有任何益處。 」

受此消息影響，諾和諾德股價下跌超過12%，最終收跌5.8%。禮來股價上漲1%，至1070.24美元。

諾和諾德的這項試驗備受關注，因為這將證實GLP-1類（胰高糖素樣勝肽-1受體激動劑）藥物是否能夠延緩阿茲海默症進展，目前有數百萬人用此類藥物治療糖尿病和減肥，令司美格魯肽被視為「減肥神藥」。全球有超過5500萬人受阿茲海默症和其他認知障礙疾病影響，且尚無治癒方法。

阿茲海默症協會表示對結果感到失望，但研究將持續進行。該協會在聲明中表示儘管司美格魯肽藥片對阿茲海默症無效，但強調對 GLP‑1 類藥物的研究不會就此停止，因為他們的作用機制可能不同，從而帶來新突破。

 

