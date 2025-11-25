德國多地聖誕市集開幕 當局加強保安防恐襲
臨近12月，德國多個地區的聖誕市集紛紛開幕，吸引大批民眾到場。鑑於以往曾發生針對聖誕市集的駕車衝撞人群恐襲，當局為此加強保安，以防萬一。
在首都柏林，著名的格達赫特尼斯基爾教堂聖誕市集周一向公眾開放，現場有不少美食攤位，計有烤香腸、馬鈴薯煎餅或焦糖蘋果。柏林其他開幕的聖誕市集還包括紅色市政廳、憲兵廣場和夏洛滕堡宮。
旅客提早感受節日氣氛
西部城市科隆同類市集則早在上周六揭幕，科隆大教堂附近有璀璨燈飾，提早讓旅客感受到節日氣氛。
聖誕市集是德國人自中世紀以來就珍惜的年度傳統，並成功地傳播到西方世界的大部分地區。攤販不僅出售小吃和飲料，還出售手工蠟燭、羊毛帽、手套以及各種顏色和形狀的閃亮聖誕星星。而孩子們喜歡搭乘旋轉木馬、摩天輪，以及在溜冰場上溜冰。
2宗駕車撞市集釀多人死傷
由於德國聖誕市集過去曾多次遇襲，主辦單位跟市政府及警方合作加強現場保安，包括架設路障、劃有警戒線等。
去年12月24日，聖格德堡有兇徒駕車撞向市集人群，釀成5名婦女及一名男童死亡，疑兇至今仍然受審。
2016年12月19日，柏林有兇徒駕駛貨車高速闖入教堂附近市集，釀成13死、數十人傷，兇徒翌日被警方擊斃。
