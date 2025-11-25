全球每10分鐘1女性遇害 聯合國報告：兇手多是伴侶或家人

今天（25日）是「國際消除對女性暴力日」（International Day for the Elimination of Violence Against Women），聯合國的報告顯示，2024年全球平均每10分鐘就有一名女性死於親密伴侶或家庭成員之手，這意味對許多女性而言，家裏反而成為最危險的地方。

為配合「國際消除對女性暴力日」，聯合國毒品與犯罪辦公室與聯合國婦女署發表報告指出，去年約有5萬名成年和未成年女性遭親密伴侶或家人殺害。

危地馬拉婦女悼念被殺的受害人。法新社

危地馬拉婦女以燭光悼念死於暴力的女受害人。法新社

60%命喪伴侶或親人之手

報告指，全球遭殺害的女性中有60%命喪伴侶或親人之手，包括父親、叔伯、母親和兄弟等。相較之下，僅11%的男性謀殺死者是被親近的人所害。

報告稱，這5萬名女性受害者的數字來自117個國家，相當於每天有137名女性遇害，平均每10分鐘就有1人被殺。

這個總數略低於2023年的數字，但這並不代表實際人數下降，主因是各國資料可得性有所差異。

家裏成最危險地方

研究指出，殺害女性現象持續不斷，每年奪走成千上萬條成年和未成年女性性命，且毫無改善跡象，對她們來說，「家裏仍然是發生謀殺風險最高的場所」。

相關案例全球每個地區都有，但報告指出，以區域來看，非洲再次成為女性受害人數最多的地區，去年約有2.2萬女性遭親近者殺害。

科技發展催生其他型態暴力

報告並指出，科技發展不僅令某些針對成年和未成年女性的暴力行為惡化，也催生其他型態的暴力，例如非經雙方同意的影像分享、肉搜及深偽影像。

聯合國婦女署政策司司長亨德里克斯（Sarah Hendricks）指出：「殺害女性並非孤立事件，它們通常是一連串暴力的終點。」這些暴力往往始於控制行為、威脅與騷擾，如今更蔓延至網路空間。

亨德里克斯呼籲各國必須落實法律，正視暴力如何在線上與線下交織，並在悲劇發生前就追究施暴者的責任。