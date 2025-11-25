南韓國寶級演員 | 「花樣爺爺」李順載離世 終年91歲

南韓國寶級演員、「花樣爺爺」李順載在周二（25日）凌晨離世，終年91歲。他在1960年以KBS第一期演員出身，是南韓最高齡仍活躍的現役演員，先前多次傳出身體出現狀況，本月16日剛過完生日，隨即傳出逝世消息。

儘管年事已高，李順載仍活躍於電視、電影、舞台劇等各領域的表演工作。今年1月，李順載出席KBS演技大賞領取大獎，看似已稍有恢復；然而4月又因健康因素缺席韓國PD大賞，當時由所屬公司代表代為領獎，並透露他「因身體不適無法出席」。

李順載有「國民爺爺」之稱。Naver

李順載演了約140部電視劇作品。Naver

8月入住療養院治療

據了解，李順載去年10月因健康問題中止話劇的演出後，今年8月起便入住療養院接受治療。

李順載於1934年出生於咸鏡北道會寧，4歲時跟隨祖父母來到首爾，但戶籍上登記的出生年份為1935年。小學時期，他跟著爺爺在南大門市場做生意，並在那時經歷了韓國光復。高中一年級時，則碰上了韓戰。

李順載高中時代起開始就參加戲劇演出，對表演產生興趣是在大學時期。他考進首爾大學哲學系後，迷上了看電影，那是當時大學生們最經濟實惠的消遣，並在看了英國影星羅蘭士奧利花（Laurence Olivier）主演的電影《哈姆雷特》後，決心走上演員之路。

參演約140部韓劇

1956年，李順載憑藉電視劇《我要成人》正式出道，隨後一直活躍於南韓螢幕，參演的電視劇包括《醫道》、《順風婦產科》及《搞笑一家親》等。

其跨越70年的演藝生涯，共演出約140部電視劇作品，甚至有一個月出演多達30部作品的記錄。

李順載代表角色之一，是MBC《愛情是什麼》（1991–1992）的「大發爸」，該劇最高收視率達65%，角色深入人心，70多歲後，他以《搞笑一家親》展現反差喜劇演技，吸引大量年輕粉絲，更在綜藝《花漾爺爺》展現不服老的體力，讓他獲得「直進順載」等別稱。

曾踏足政壇 當選國會議員

他在2000年代出演的《不可阻擋的High Kick！》與《穿越屋頂的High Kick！》2部情景喜劇中，以親切幽默的表演風格征服了各年齡層的觀眾。

他不僅活躍於影視圈，更在1992年踏足政壇，以民主自由黨候選人身分當選第14屆國會議員，在首爾中浪甲選區服務4年。任期結束後，他再度回歸最熱愛的表演工作。