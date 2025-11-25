美烏擬定新19點俄烏終戰草案 白宮：特澤暫不會晤 敏感議題待總統決定

烏克蘭第一副外長基斯利茨亞表示，美國與烏克蘭已草擬一份全新19點和平協議草案，但將最具政治敏感性的內容留待美烏兩國總統決定。白宮新聞秘書萊維特指，總統特朗普本周沒有與烏克蘭總統澤連斯基會晤的安排。

據多家美國媒體報道，美國和烏克蘭日前在瑞士日內瓦舉行會談，將美方就結束烏克蘭危機所提28點新計劃修改並縮減為19點，而一些關鍵、更具爭議的內容將留待美烏兩國總統決定。

烏方表示，新版和平方案將最具政治敏感性的內容留待美烏兩國總統決定。美聯社

白宮表示，特朗普與澤連斯基本周沒有會面安排。法新社

白宮發言人萊維特指，特朗普希望和平協議盡快達成。新華社

美或撤回要烏軍規模縮至60萬人

基斯利茨亞表示，美方似乎願意撤回原始草案中有關縮減烏國武裝部隊規模至約60萬人的建議。他指出，美方代表已仔細聽取烏方意見，並同意納入考量。

他表示，原始草案中涉及對可能的戰爭罪行「全面赦免」的提議，也已重新調整，調整方向旨在顧及戰爭受難者的不滿。

白宮發言人萊維特周一告訴記者，本周沒有美烏領導人會晤安排。在回答特朗普是否依然要求烏克蘭最遲本月27日接受和平方案的提問時，她只是說，特朗普希望和平協議盡快達成。

28點終戰計劃減至19點

美國和烏克蘭代表23日在日內瓦就28點新計劃舉行會談。據白宮當晚發表的美烏聯合聲明，雙方當天在會談中起草了一份更新和完善後的和平框架協議。

多家美國媒體援引烏克蘭官員的話報道了方案修改情況。《新聞周刊》說，美烏代表團在日內瓦起草了一份19點計劃，領土問題、對烏安全保障等最具爭議的議題留給美烏兩國總統決定。

據《華盛頓郵報》報道，許多爭議條款被修訂，雖然目前草案中的措辭並非烏方「可以全部接受」，但文本經過修改後「至少可以考慮」。

美烏精簡和平方案

彭博社說，美烏雙方對方案內容進行了精簡，以便盡快實現停火。一名烏克蘭官員稱，雙方並未排除烏克蘭加入北約的可能性，且這一點可能成為對烏安全保障的條款之一。

基斯利茨亞是在日內瓦出席關鍵會談的烏克蘭代表團成員之一，他告訴英國《金融時報》，會談過程「激烈」但「富有成效」，最終完成一個全面修正過的新草案，雙方對結果均感到「正面」。

雖然會談差點還沒開始就破局，但在數小時費心協商之後，美烏團隊在多項議題達成共識，至於最具爭議的領土問題，以及北約組織、俄羅斯與美國三方關係等部分，則「以括號標註」，將交由特朗普及澤連斯基定奪。