沉睡1.2萬年 埃塞俄比亞火山突爆發 火山灰直衝14公里高

非洲國家埃塞俄比亞東北部海利古比火山（Hayli Gubbi）在沉睡近1.2萬年後首度爆發，火山煙柱直衝天際，高達14公里，畫面相當壯觀。火山噴出的火山灰雲已飄至也門、阿曼、印度與巴基斯坦北部。

灰雲飄至印巴

海利古比山海拔約500米，坐落在地質活動劇烈、兩板塊交界的大裂谷地帶，位處首都阿的斯阿貝巴東北約800公里，靠近與厄立特里亞接壤的邊界，突然在23日上午噴發數小時，並伴隨大量二氧化硫排放。

埃塞俄比亞東北部火山海利古比山23日噴發。facebook.com/afarcom1

海利古比火山附近煙霧彌漫。facebook.com/afarcom1

火山現已停止噴發，殘留的火山灰約在3000米高度。facebook.com/afarcom1

海利古比山海拔約500米，坐落在地質活動劇烈、兩板塊交界的大裂谷地帶。@theinformant_x

社交媒體上流傳的影片顯示，一道濃厚的白色煙柱向上升起。根據「行星實驗室」（Planet Labs）提供的衛星影像顯示，巨大的火山灰迅速往東飄散，穿過紅海，影響也門、阿曼，並一路漂移至伊朗、巴基斯坦和印度上空。

恐影響放牧生計

火山現已停止噴發，殘留的火山灰約在3000米高度。雖然火山噴發未造成航空中斷或建築損害，地方社區仍面臨潛在經濟衝擊。地方官員塞義德表示，雖無人員傷亡，但許多村落被火山灰覆蓋，家畜難以覓食，恐影響以放牧為主的生計。

美國史密森尼學會的全球火山計劃表示，海利古比火山在當前所處的地質年代全新世（Holocene並無已知的噴發紀錄。全新世大約起始於1萬2000年前上一個冰河時期結束時。

火山學家、密歇根理工大學教授卡恩（Simon Carn）亦於社交媒體Bluesky證實，海利古比山在全新世並無噴發紀錄。