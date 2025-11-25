紅十字會面財政難關 擬全球裁撤2900職位

紅十字國際委員會（ICRC）近日宣布將削減17%年度預算，計劃縮編全球2900個職位，包括日內瓦總部200個職缺；聯合國兒童基金會（UNICEF）也正將日內瓦近300個職位移往意大利羅馬。紅十字國際委員會表示，全球捐助減少與武裝衝突升級，使組織面臨前所未有的財政挑戰。2026年預算將調降，逼使機構重新調整全球人力配置。部分縮編可透過員工退休、員工離職或是遇缺不補來完成，但仍難避免對員工造成影響。最終裁員規模因局勢尚不穩定，目前無法完全預估。

紅十字國際委員會也強調，儘管艱困，組織仍將確保在蘇丹、以色列、被俄羅斯佔領的克里米亞半島、烏克蘭與剛果民主共和國等高風險地區的工作，履行保護平民與實施國際人道法的核心任務。