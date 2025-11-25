前首富鋼鐵大亨「逃離」英國避稅 或將定居杜拜

《泰晤士報》報道，身家154億英鎊的英國前首富米塔爾（Lakshmi Mittal），也加入超級富豪移居海外潮。就在財政大臣李韻晴即將公布第二份預算案的幾天前，有熟悉米塔爾的人士證實，這位曾八度榮登英國富豪榜榜首（今年排第八）的印度裔鋼鐵大亨，已成為最新一位因工黨改革超級富豪稅收制度而離開英國的億萬富翁。

有傳米塔爾因工黨改革超級富豪稅收制度而離開英國。X@LN_Mittal

李韻晴在今年4月取消了「非定居者」（non-dom）制度，這項制度已有200多年的歷史，允許富人僅就其在英國境內獲得的收入和收益繳納稅款，但現在他們的海外收入亦須在英國繳稅。據報，米塔爾目前居住在瑞士「避稅」，並打算未來在杜拜度過大部分時光。