日本流感爆發創十年最快 驚現新變種「K亞分支」 傳播力或更強

日本本月流感疫情急速升溫，官方確認當地出現甲型H3流感病毒的新變種「K亞分支」，專家警告傳播力或較以往更強，呼籲民眾提高警覺並及早接種流感疫苗。

「K亞分支」或已在社區廣泛傳播

日本厚生勞動省最新數據顯示，本月10至16日一周，全國錄得逾14萬宗流感病例，平均每間指定醫療機構37.73名患者，首次在11月中旬已突破流行警報級別（30宗），較去年提前五周達到警戒水平，創近十年最快紀錄。47個都道府縣中，有24個已超過警報線，疫情迅速擴散。

研究機構的病毒基因分析亦令人關注。日本國立健康危機管理研究所檢視9月以來患者樣本，發現13個樣本中有12個屬於H3病毒的新變異株「K亞分支」，顯示該新變種或已在社區廣泛傳播。路透社

英國亦提早約一個月踏入流感季

流感風險不止於日本。美國傳染病學者指出，「K亞分支」已導致日本提前爆發流感大流行，英國亦較往年提早約一個月踏入流感季。他們憂慮美國正出現相同趨勢，病例上升恐難避免。

不過，醫療界普遍認為，現行流感疫苗仍對該變異株具防護力。中國與日本專家均強調，今年的疫苗仍然有效，可大幅降低感染比例並防止重症，呼籲市民趁早接種，以免疫情進一步擴大。

隨着季節轉冷，醫護提醒民眾保持良好衛生習慣、勤洗手、適時戴口罩。如出現發燒、肌肉痛、咽喉痛等症狀，應及早求醫。日本當局預料，未來數周疫情可能持續升溫，呼籲相關機構做好監測與醫療準備。