美聯邦法官裁定檢察官任命違法 駁回針對科米與詹樂霞刑事訴訟

美國聯邦法官柯里（Cameron Currie）駁回司法部針對聯邦調查局前局長科米（James Comey），以及紐約州總檢察長詹樂霞（Letitia James）提出刑事起訴的案件，理由是提出訴訟的檢察官哈利根（Lindsey Halligan）由總統特朗普親自挑選，未經合法任命。白宮發言人萊維特回應指，哈利根的任命是合法，批評法官試圖包庇科米和詹樂霞，司法部將提出上訴。

科米於9月被控妨礙司法公正和在2020年向國會作虛假陳述。他對這2項指控均不認罪，並質疑哈利根提出訴訟的合法性。

詹樂霞則被控一項銀行欺詐罪和一項向金融機構作虛假陳述罪。她對這些指控均不認罪。

科米表示，表示起訴是出於惡意，感謝法庭駁回案件。法新社

詹樂霞歡迎裁決，指面對毫無根據的指控，她仍然無所畏懼。路透社

司法部長邦迪表明，將立即提出上訴。美聯社

特朗普遭法官指控操縱司法。路透社

起訴書稱，詹樂霞在維珍尼亞州諾福克市購買一處房產，貸款條款禁止她將該房產用作出租投資房產。檢方稱，此舉為她在貸款期內省了約1萬8933美元。

科米和詹樂霞的律師辯稱，哈利根的任命違反了一項聯邦法律，該法律規定臨時美國檢察官的任期不得超過120天。

法官斥特朗普操控司法

聯邦法官柯里在裁決時表示，同意科米的觀點，即司法部長邦迪任命總統特朗普的前私人律師哈利根為維珍尼亞州東區聯邦臨時檢察官的行動無效，由於哈利根沒有合法權力提出訴訟，因此批准科米的動議，駁回司法部的起訴。

法官並對特朗普政府為了操控司法，安插一位經驗不足、只忠於總統的檢察官提出嚴厲斥責。柯里亦發布類似的裁決，駁回詹樂霞案。

柯里作出裁決後，邦迪表明，司法部將採取一切可行的法律行動，包括立即提起上訴，追究詹樂霞和科米對其非法行為的責任。

白宮回覆傳媒查詢時指，起訴2人的事實並無改變，今次裁決並非最終定論。

同是特朗普政敵

科米與詹樂霞都是特朗普的政敵，科米曾領導「通俄門」調查，9月被聯邦大陪審團起訴虛假陳述和妨礙司法公正2項罪名。到10月，詹樂霞被大陪審團起訴房貸詐騙。

科米在Instagram發放片段回應裁決，表示起訴是出於惡意，感謝法庭駁回案件。詹樂霞歡迎裁決，指面對毫無根據的指控，她仍然無所畏懼，會繼續為紐約人民而戰。