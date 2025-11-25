指涉呼籲軍人拒從特朗普 美國防部罕有調查參議員

美國國防部出現罕見調查參議員的局面。五角大樓周一（25日）宣布，正調查亞利桑那州民主黨參議凱利（Mark Kelly）是否違反軍法，原因是他早前參與一段呼籲軍人「拒絕非法命令」的影片，涉干擾軍隊紀律。事件引爆華府政圈震盪，更引來總統特朗普以「叛國」字眼批評，形容涉及「可處死刑」的行為。

五角大樓在社交平台公布調查時，援引聯邦法例指出，已退役的軍人可被國防部長下令召回現役接受軍法審訊或其他處分。這項程序雖合法，但極少對現任國會議員動用，軍方直接點名威脅調查參議員，極為罕見。

多名民主黨國會議員聯合拍片，呼籲美軍拒絕特朗普政府的非法命令。美聯社

凱利為前海軍戰機機師兼太空人，退役時軍階為上尉，是影片中唯一具退役軍人身分者，因此成為軍方針對焦點。國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）更在其個人帳號表示，凱利的言論「令軍隊蒙羞」，將會「適當處理」。

影片由六名民主黨議員聯合拍攝，他們均曾在軍方或情報系統任職，內容直指美軍有責任拒絕非法命令。凱利在片中稱：「你們可以拒絕違法指令。」其他議員則呼籲軍人「捍衛法律與憲法」。

特朗普施壓 指議員煽動叛變

影片上周發布後，特朗普在社交平台反擊，指議員們「煽動叛亂」，並稱「可判死刑」。五角大樓一向避免涉入黨爭，有分析指軍方此時高調宣布調查，與白宮強硬態度不無關係。

五角大樓在聲明中稱，正評估凱利的言論是否影響軍隊「忠誠、士氣、秩序與紀律」。調查結果可能導致他被召回軍隊受軍法審判，甚至面臨行政處分。

凱利則回應指控為「霸凌」，強調自己「忠於憲法」，又稱若白宮企圖恐嚇國會議員履行職責，將「徒勞無功」。

軍令爭議背景：白宮推軍隊介入內政與海外行動

事件亦與特朗普近期爭議性軍令有關，包括：

・命令美軍擊毀在加勒比海及東太平洋運毒的小型船隻

・繼續推動在法律爭議下把國民警衞隊部署到美國城市

多名議員借此呼籲軍人需自行判斷命令合法性。

法律學者：軍方調查參議員或違憲

美國憲法保障國會自主，避免行政部門濫權干預。喬治亞州立大學教授克里斯（Anthony Michael Kreis）指出，五角大樓調查在任參議員「觸碰核心憲政底線」，形容此舉與英國君主制時期懲罰國會議員的做法相似。

學者亦提醒，雖然近十年確有更多退役軍人被召回受審，但從沒出現針對現任參議員的案例。

有營運軍人討論區的退役人士表示，影片主要發布於 X（前稱 Twitter），時長過長，不適合在 TikTok 等軍人常用平台流傳，因此多數士兵根本未接觸相關內容。