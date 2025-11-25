Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

南韓濟州牛島碼頭休旅車失控狂衝  釀3死10傷

即時國際
更新時間：05:05 2025-11-25 HKT
發佈時間：05:05 2025-11-25 HKT

南韓濟州道今日（24日）下午發生嚴重車禍，一輛休旅車從渡輪駛下碼頭後突然暴衝，直接衝入牛島天珍港（天津港）渡航候船室，造成至少3人心跳驟停、10人受輕重傷，現場一度混亂不堪。

150米失控狂衝　撞上電線桿才停下

據韓聯社及多家韓媒報道，事發於當地時間下午2時47分（香港時間1時47分）。一名60多歲男子駕駛休旅車從船上下來後，不明原因突然加速暴衝，先撞入候船室，再沿碼頭人行道連環撞擊行人及車輛，最後因撞上電線桿才停下，全程約150米。

濟州消防安全本部表示，3名傷者在救援時已陷入心臟驟停，包括：

  • 車上60多歲女子
  • 候船室外70多歲男途人
  • 另一名60多歲男子

三人雖由直升機緊急送院搶救，最終均告不治。

另有至少10人受輕重傷，包括駕駛本人、車上乘客及被波及的民眾，其中2人屬重傷，需要進一步治療。

現場照片可見，候船室玻璃被撞碎、金屬結構扭曲變形，碼頭地面散落大量碎片，傷者倒地等待救援，畫面駭人。

肇事原因待查　警方正調查是否誤踩油門

警方正調查肇事休旅車為何突然暴衝，暫未排除駕駛誤踩油門或身體不適導致。當局將調取碼頭監控及車輛黑盒紀錄，並對駕駛進行詳細問訊。

濟州牛島為熱門旅遊景點，碼頭當時人流甚多，事故引起當地居民與遊客震驚。

 

