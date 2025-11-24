28點和平計畫｜日內瓦會談「取得重要進展」德外長：任何協議都不能繞過歐烏

據英國廣播公司（BBC）報道，經過一整天緊張的外交斡旋，有關俄烏停戰「28點和平計畫」的日內瓦會談結束，所有主要談判代表都已離開日內瓦。與會者並沒有公布會談成果，但是烏克蘭與歐洲代表看起來比較滿意的，顯然和平計畫提案中多數對烏克蘭不利的部分已被廢止。

禁烏克蘭入北約條款刪除

德國外交部長瓦德普爾（Johann Wadephul）表示，美國和烏克蘭在日內瓦舉行的會談，為歐洲帶來了「決定性的成功」。計畫中涉及歐洲的問題，包括禁止烏克蘭加入北約的條款，已從28點和平計畫中刪除，「這是我們昨天的決定性勝利。」

瓦德普爾重申關鍵原則：「任何協議都不能繞過歐洲人和烏克蘭人就私下達成，違反這一原則就無效。」

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）則顯的特別為難，他的會後發言沒有什麼重點。他說：「美國的想法是讓各界大佬在周日齊聚一堂，試圖解決一些問題。」這位美國國務卿表示，他們已經取得了「巨大進展」。

過去3天，魯比奧對28點計畫的說法不斷的自相矛盾。美國國會議員轉述說「魯比奧稱28點只是俄羅斯的願望清單」，但魯比奧本人否認，稱「是國會議員搞錯了，28點就是美國俄羅斯和烏克蘭討論的結果，各自都有利益之處」，然而這一說法被烏克蘭徹底駁斥。

魯比奧沒有透露他在日內瓦會議說了什麼，只說「會談將在日內瓦以外的地方繼續進行。 」

烏克蘭人民反對特朗普政府提出的方案。美聯社

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）透過視訊連線表示：「我們將繼續與合作夥伴，特別是美國，共同尋求能夠增強我們實力，而不是削弱我們的妥協方案。」

他目前人在瑞典，參加另一場討論如何將俄羅斯趕出克里米亞半島的國家峰會。他說：「普京想要把他竊取的領土獲得法律承認，想要破壞領土完整和主權原則，這是主要問題，邊界不能用武力改變，各位都明白這意味着什麼。」

克里姆林宮表示，美烏官員日內瓦會談結束後，官方尚未收到更新的和平計畫。發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）說，普京一直關注相關討論，已了解到和平計畫已作出一些調整。

特朗普提出烏克蘭28點和平方案。美聯社

英國軍情六處前處長楊格（Alex Younger）表示，原本的28點和平計畫完全行不通，包括基輔削減軍隊、不加入北約，這些不合理的條件都會讓烏克蘭「像被綁住的羊，無法反擊，無法逃跑。」楊格還說：「如果烏克蘭同意28點提議，不但無法結束戰爭，反而會使戰爭重新開始」。他說，烏克蘭唯一有效的安全保障，是建立起一支強大、裝備精良的軍隊，能夠保衛自己，這就是所謂的「豪豬戰略」。