沖繩爆水管致大規模停水 那霸機場餐飲店25日全歇業

即時國際
更新時間：19:59 2025-11-24 HKT
發佈時間：19:59 2025-11-24 HKT

日本沖繩本島爆水管，17個市町村周一下午起面臨大規模停水。其中那霸市近三分之二的區域制水，那霸機場宣布周二所有餐飲店全面暫停營業，但零售店將維持正常運作，等待供水恢復。

卡努颱風吹襲下關閉的那霸機場。 美聯社
《沖繩時報》報道，24日下午3時30分，那霸機場向各店舖發布緊急電子郵件，表示為了應對停水危機，機場內所有餐飲店25日暫停營業。零售店照常營運，但必須用水的商品，例如雪糕等停售。

機場表示，旅客可正常使用廁所設施，但呼籲配合節約用水。「那霸機場頭等艙旅館」也將暫停對非住宿客提供淋浴服務，住宿旅客的用水則不受限制。

那霸市近三分之二的區域（地圖紅色部分）制水。
沖繩縣府今日宣布，本島北部的供水管線破裂，導致水壩至淨水廠的送水作業受阻，可能造成沖繩本島斷水，17個市町村周一面臨大規模停水，其中那霸市、浦添市、中城村、北中城村、沖繩市、恩納村部分停水，糸滿市、豐見城市、南城市、宇流麻市、八重瀨町、南風原町、與那原町、西原町、嘉手納町、讀谷村、金武町全區停水。

