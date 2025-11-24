Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

日本相撲｜21歲烏克蘭難民「安青錦」擊敗橫綱選手 比賽奪冠晉升「大關」

即時國際
更新時間：15:50 2025-11-24 HKT
發佈時間：15:50 2025-11-24 HKT

日本大相撲九州賽事23日在福岡國際中心進行最後一天的比賽，來自烏克蘭的21歲関脇安青錦（21歲）擊敗來自蒙古的橫綱豐升龍，首次奪冠，晉升大關。

日媒形容，安青錦憑藉其謙遜而又極具攻擊性的風格保持連勝，成為首位贏得此賽事冠軍的烏克蘭相撲手。他表示：「我現在很開心，但還有更高的境界。我想朝著那個目標努力。」

相關新聞：烏克蘭少女逃難美國 避過戰火避不過街暴 列車上遭遊民隨機割頸殺害

関脇、大關、橫綱是相撲力士等級的名稱，以橫綱為最高級，其次是大關，再下一級是関脇。

安青錦本名亞夫胡西辛（Danylo Yavhusishyn），生於烏克蘭中部，原本是世界青少年相撲錦標賽選手。3年前俄烏開戰時，他幾乎年滿18歲要被徵召入伍，他先前往德國避難，後來移居日本，2023年7月出道成為專業相撲手，在短短一年內躋身日本相撲界高級別。他剛到日本時完全不會日語，但現在已相當流利。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
太興集團創辦人陳永安辭世 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
商業創科
7小時前
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
突發
8小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
15小時前
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
飲食
12小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
15小時前
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
飲食
11小時前
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
連鎖餅家下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
連鎖餅店下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
飲食
19小時前
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
影視圈
15小時前
中國國家主席習近平與美國總統特朗普10月底在南韓會晤。路透社
中日關係惡化｜習近平與特朗普通電話 闡明對台原則立場
即時中國
8小時前