日本相撲｜21歲烏克蘭難民「安青錦」擊敗橫綱選手 比賽奪冠晉升「大關」

日本大相撲九州賽事23日在福岡國際中心進行最後一天的比賽，來自烏克蘭的21歲関脇安青錦（21歲）擊敗來自蒙古的橫綱豐升龍，首次奪冠，晉升大關。

日媒形容，安青錦憑藉其謙遜而又極具攻擊性的風格保持連勝，成為首位贏得此賽事冠軍的烏克蘭相撲手。他表示：「我現在很開心，但還有更高的境界。我想朝著那個目標努力。」

関脇、大關、橫綱是相撲力士等級的名稱，以橫綱為最高級，其次是大關，再下一級是関脇。

安青錦本名亞夫胡西辛（Danylo Yavhusishyn），生於烏克蘭中部，原本是世界青少年相撲錦標賽選手。3年前俄烏開戰時，他幾乎年滿18歲要被徵召入伍，他先前往德國避難，後來移居日本，2023年7月出道成為專業相撲手，在短短一年內躋身日本相撲界高級別。他剛到日本時完全不會日語，但現在已相當流利。