東京男偷展示車撞途人1死11傷 肇事逃逸隨後落網

日本東京足立區一輛汽車撞倒多名途人，造成1人死亡，11人受傷送院，當中1人情況危急。當地警方指肇事司機從汽車展售店偷開走展示車，案發後一度逃離現場，但隨後被逮捕，以涉嫌肇事逃逸接受東京警視廳問話。

事發於周一（24日）正午12時30分左右，一輛汽車在東京足立區梅島二丁目一條國道上，接連撞倒多人，造成1名80多歲男性死亡，11人受傷。傷者年齡從10餘歲到80餘歲不等，其中1名20多歲女性昏迷。

NHK電視台派遣直升機從空中拍攝，顯示現場多輛汽車停在路邊，其中一輛車頭受損的白色私家車和一輛藍色貨車剷上行人路，旁邊有巴士站牌。白色私家車車尾非一般車牌，而是「TOYOTA認定中古（二手）車」。

這輛轎車已經確認是事故現場附近一間汽車展售店被盜的汽車。員工報警稱，一名來店諮詢的客人「開走了展示車」，店內展示車輛的鑰匙直接放在車內，使男子有機可乘。偷車男當時身穿黑色外套、藍色長褲。

警視廳目前正以肇事逃逸與汽車竊盜展開調查。調查相關人士透露，警方已經在該名男子的住所發現他的蹤跡，將進一步詢問事發經過。