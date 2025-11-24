加國野狼游水拖浮標拉繩取食 科學家驚訝：疑首度懂用工具

加拿大研究人員在西部偏遠海岸，拍攝到一隻野狼懂得利用工具覓食，只見牠游入水中拖動浮標，然後收線將深水處的捕蟹籠拉上岸以獲取籠內誘餌。研究人員認為，這可能是首度發現野狼使用工具。

這隻野狼展現出極為罕見的覓食行為，令野生動物的行為模式再度引發科學界關注。研究人員把今次發現，在《生態學與進化》（Ecology and Evolution）期刊上發表。

野狼拉動連接浮標的繩索，將沉在深水底部的籠子拉上沙灘。Ecology and Evolution

野狼最終成功取得食物。Ecology and Evolution

加拿大研究人員拍攝到野狼非常聰明、令人難以置信的複雜覓食行為。維基網站

展現極為罕見覓食方式

相關影片在2024年5月拍攝，研究團隊原本與當地的海爾楚克（Heiltsuk）原住民合作，在卑詩省海域投放捕蟹籠，旨在清除入侵物種「歐洲綠蟹」。然而，團隊發現放置在深水區、即便退潮也不會露出的籠子，竟然被拖上岸，而且裡面的誘餌被取走。

為了查明原因，研究人員於在岸邊架設了攝影機，結果解開了這個謎團。紐約州立大學環境生物學家阿特爾（Kyle Artelle）表示：「當我們打開檔案時，簡直不敢相信自己的眼睛。」

影片紀錄顯示，一隻雌性野生狼游入海中，咬住連接捕蟹籠的浮標並將其拖回岸邊。上岸後，她拉動連接浮標的繩索，將沉在深水底部的籠子拉上沙灘。最後，她咬破籠子的網眼，取了裡面的誘餌食用。

屬非常聰明、難以置信複雜行為

阿特爾指出，這絕非衝動追逐獵物的行為，而是一連串精心編排的動作序列。這隻狼似乎知道浮標連接著籠子，也知道如何將籠子拉上岸以獲取食物。阿特爾形容這是非常聰明、令人難以置信的複雜行為。

研究團隊推測，由於該地區人跡罕至，狼群面臨的人類威脅較少，因此有更多時間去實驗與探索環境，從而學習到這種技能。