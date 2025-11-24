Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

令人傷痛悲劇 | 救助野鹿12年 美64歲善心婦反被鹿所殺

更新時間：12:20 2025-11-24 HKT
發佈時間：12:20 2025-11-24 HKT

美國俄亥俄州一名6旬婦人過去12年來一直救助受傷野鹿，之後再將牠們野放，豈料日前竟在自家鹿園被鹿殺害。

這名善心婦是64歲的普羅傑（Jodi Prodger），她原本就很喜歡鹿，2013年目睹一隻母鹿被撞死後，便開始照顧及救助野鹿，她用自家5英畝地當作鹿園，協助治療受傷野鹿，等牠們康復後再放回野外。

普羅傑經常分享與野鹿的親密互動。Jodi Prodger fb
普羅傑經常分享與野鹿的親密互動。Jodi Prodger fb
普羅傑很喜歡鹿。Jodi Prodger fb
普羅傑很喜歡鹿。Jodi Prodger fb
普羅傑和鹿看來相處相當和睦。Jodi Prodger fb
普羅傑和鹿看來相處相當和睦。Jodi Prodger fb
普羅傑十分善心，一直救助受傷動物。Jodi Prodger fb
普羅傑十分善心，一直救助受傷動物。Jodi Prodger fb

救助數十隻鹿再野放

這些年來她救助了數十隻野鹿，並經常在社交網站facebook分享與鹿群互動的照片，看來相處相當和睦。

然而11月15日，普羅傑在自家鹿園突遭到攻擊，警方接報到場時發現，幾隻鹿在圍籬內橫衝直撞，而普羅傑則明顯被攻擊倒地，再被撕咬，已經沒有生命跡象。

女兒：令人傷痛悲劇

警方無法確定攻擊她的是哪一隻鹿，有一隻公鹿則因為擋住通道阻礙警方救援，而被警方射殺。

普羅傑的女兒的表示，母親深知飼養野鹿的風險，但她還是決定把生命投入到救助動物工作上，並確實幫助了許多動物，形容這是一場令人傷痛的悲劇。

