最浪漫遺物 | 鐵達尼號「黃金袋錶」逾1800萬成交 刷新相關收藏品拍賣紀錄

一枚從鐵達尼號（Titanic）頭等艙罹難乘客遺體上尋獲的黃金袋錶，近日在英國拍賣會上以破紀錄的178萬英鎊（約1802萬港元）成交，成為與鐵達尼號相關收藏品中價格最高的拍賣品，而它背後也藏著一段動人的愛情故事。

背後隱藏動人愛情故事

這枚18K金袋錶的擁有者、67歲的施特勞斯（Isidor Straus）是當時船上最富有的乘客之一，他與妻子艾達（Ida Straus）從英國南安普敦啟程前往美國紐約，卻在鐵達尼號撞上冰山沉沒後雙雙喪生。

鐵達尼號「黃金袋錶」逾1800萬成交。Henry Aldridge & Son Ltd

施特勞斯與妻子的愛情故事令人動容。 X@PastPreserved

災難發生後數日，施特勞斯的遺體在北大西洋發現，身上留有這枚朱爾斯·尤根森（Jules Jurgensen）袋錶，而艾達的遺體至今未尋獲。

拍賣行表示，該袋錶被視為艾達在1888年贈送給丈夫的43歲生日禮物，錶背刻有施特勞斯的姓名縮寫；袋錶指針停在凌晨2時20分，正是鐵達尼號沉入海底的時間。

妻拒登救生艇 偕夫同死

施特勞斯生於德國巴伐利亞一個猶太家庭，於1854年隨家人移民美國，與兄弟共同經營紐約的梅西（Macy’s）百貨公司。他與妻子結縭超過40年，據傳當晚艾達原可搭乘救生艇逃生，卻堅持留在丈夫身邊，並肩坐在甲板椅上，面對著彼此的命運，成為鐵達尼號上最為人傳頌的愛情故事之一。

拍賣行的奧爾德里奇（Andrew Aldridge）感嘆，施特勞斯夫婦的愛情故事堪稱經典，形容這枚袋錶不僅是歷史見證，更象徵人們對他們愛情與勇氣的永恆敬意。

遺物在家族流傳多年 曾孫修復保養

據了解，這枚袋錶在施特勞斯家族中流傳多年，後由曾孫肯尼斯（Kenneth Hollister Straus）進行修復與保養，最終於威爾特郡迪瓦伊西斯的拍賣會上，以創紀錄的高價落槌成交。

先前與鐵達尼號相關紀念品的最高拍賣紀錄於去年創下，當時一枚金袋錶以156萬英鎊（約1580萬港元）的價格售出，這枚袋錶曾被贈予一艘從鐵達尼號上救起 700多名乘客的船隻的船長。