小泉進次郎視察沖繩自衛隊 稱須完善「台灣有事」疏散措施

日本防衛大臣小泉進次郎昨天（22日）在上任後首次到訪沖繩縣視察自衛隊基地設施，表示考慮到「台灣有事」的緊急情況，中央政府會確保該區有完善的避難設施方便居民撤離。

點名須應對北韓和中國威脅

小泉進次郎乘坐C-2運輸機視察宮古島和石垣島的自衛隊軍事設施，並到訪位於石垣島的海上保安廳本部。他強調日本其中一個要面對的空中威脅是來自北韓的彈道導彈，政府將加強對居民的宣傳和教育，並適時提供重要訊息。

日媒引述消息，他跟宮古島市市長嘉數登會面時稱，日本周邊安全局勢日漸惡化，有必要加強全國的防衛力量，當中包括西南諸島，並期望得到地方政府的理解和合作。而對於「台灣有事」的緊急情況，小泉進次郎稱需要確保設施照顧到距離疏散目的地比較遠的居民，例如安排「堅不可摧的」避難所，保障居民在緊急情況下的安全。

他今天會視察陸上自衛隊基地，並到訪距離台灣僅110公里的那國島與當地官員會面。