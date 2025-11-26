Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

巴西前總統︱博索納羅「好奇」破壞電子腳鐐 軟禁改即時入獄27年

即時國際
更新時間：15:17 2025-11-26 HKT
發佈時間：15:17 2025-11-26 HKT

先前因政變罪被判27年刑期的巴西前總統博索納羅（Jair Bolsonaro）在上訴期間一直被軟禁在別墅裡，上周被巴西利亞聯邦警察總部逮捕並拘留，因其「出於好奇」試圖損毀電子腳鐐的標籤，被認定有逃亡外國大使館的意圖和風險。今天（26日）巴西最高法院宣布，博索納羅將正式開始服刑。

相關新聞：巴西歷年最大民主示威 數萬人反對博索納羅特赦

所有上訴申請已被駁回

自9月11日被裁定罪名成立以來，博索納羅的律師代表團一直提出上訴，他也一直被軟禁。日前他因破壞電子腳鐐才被警察逮捕，關押在巴西利亞的聯邦警察總部。最高法院法官法官德莫賴斯（Alexandre de Moraes）下令，博索納羅27年零3個月的刑期馬上執行。最高法院也宣布，案件的所有上訴已被駁回，這位前總統罪名成立的判決馬上生效。

軟禁地逃往美國大使館僅需15分鐘

綜合外媒報道，博索納羅上周六（22日）大約早上6點在其別墅中被捕，德莫賴斯此前簽署了預防性逮捕令，阻止這位曾在2022年發動政變的前總統離開住所尋求國外勢力保護。他向一名安全官員承認，他曾用烙鐵篡改過腳鐐上的黑色標籤，該裝置嚴重損壞，兩側均有燒焦痕跡，但仍綁在他的腳踝上。

德莫賴斯指出美國大使館距離博索納羅被軟禁居住的別墅僅有15分鐘路程，而美國總統特朗普（Donald Trump）是其著名的國際盟友。外界猜測博索納羅將在未來幾天內被監禁，他的兒子帶領支持者在他的別墅外舉行「守夜」活動。德莫賴斯在逮捕令中表示，守夜活動有可能被用作轉移視線的手段，幫助博索納羅逃往外國大使館。

相關新聞：巴西前總統博索納羅判刑27年　特朗普：非常不滿 魯比奧：將作出回應

現任巴西總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）的支持者對博索納羅被捕感到滿意：「這向巴西乃至全世界傳遞的訊息是：犯罪不會有好下場。」而博索納羅的盟友、兼國會議員卡瓦爾坎特（Sóstenes Cavalcante）則稱這次逮捕是「巴西史上最大的政治迫害」。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
02:17
LIVE‧持續更新｜大埔宏福苑五級火 增至13人死亡多人受傷 李家超抵威院探望傷者
突發
1小時前
大埔宏福苑五級火｜周四及周五政府選舉論壇暫停 多個政黨煞停選舉工程 支持救援善後
大埔宏福苑五級火｜政府宣布周四及周五選舉論壇暫停 多個政黨煞停選舉工程 支持救援善後
政情
4小時前
大埔宏福苑五級火｜多幢樓宇被波及火柱摹天 居民有家歸不得：大廈維修變痛失家園
02:12
大埔宏福苑五級火｜多幢樓宇被波及火柱擎天 居民有家歸不得：大廈維修變痛失家園
突發
6小時前
大埔宏福苑五級火‧有片｜宏昌閣地下棚架先起火 僅10分鐘燒通天 途人大叫：點解無警鐘
01:41
大埔宏福苑五級火‧有片｜宏昌閣地下棚架先起火 僅10分鐘燒通天 途人大叫：點解無警鐘
突發
5小時前
網民拍攝到大批深圳消防在蓮塘口岸外集結，疑準備來港協助求火。FB@關你車事
大埔宏福苑五級火｜深圳消防5個中隊 蓮塘口岸候命來港支援
即時中國
3小時前
大埔宏福苑五級火｜至少一名消防員殉職 有穿「黃金戰衣」消防員全身熏黑送院
02:17
大埔宏福苑五級火｜至少一名消防員殉職 有穿「黃金戰衣」消防員全身熏黑送院
突發
7小時前
大埔宏福苑五級火｜現時交通受阻多條巴士需改道 港鐵：明早繁忙時段加密班次
突發
2小時前
大埔宏福苑五級火｜宏昌閣居民現場目睹家園被燒傷心痛哭 有居民稱起火後火警鐘未有鳴響
02:12
大埔宏福苑五級火｜宏昌閣居民現場目睹家園被燒傷心痛哭 有居民稱起火後火警鐘未有鳴響
突發
5小時前
大埔宏福苑五級火｜殉職消防員37歲 入職9年 救火期間一度失去聯絡
03:51
大埔宏福苑五級火｜殉職消防員37歲 入職9年 救火期間一度失去聯絡
突發
5小時前
大埔宏福苑五級火｜涉3.3億元大維修風波 料首期工程最快明年3月起拆棚 曾有居民投訴工人吸煙
01:41
大埔宏福苑五級火｜涉3.3億元大維修風波 料首期工程最快明年3月起拆棚 曾有居民投訴工人吸煙
社會
5小時前