中日惡化｜5天逾60中國旅行團取消訂巴士 東京旅遊公司損失150萬

即時國際
更新時間：20:35 2025-11-22 HKT
發佈時間：20:35 2025-11-22 HKT

中日緊張風波帶來的經濟影響逐漸浮現，受到中國赴日旅遊限制的影響，東京台東區一間主要承接國際旅遊客的巴士公司面臨重創，短短5天已有超過60個內地旅行團取消預定，損失突破3000萬日圓（約149萬港元）。

東京都會電視台（TOKYO MX）訪問位於東京台東區的「Joyful觀光」，這間巴士公司客源有30%來自中國，近日頻頻收到中國旅行社的電郵，稱因為受到國際情勢影響，取消原定12月的團。

自16日起短短5天內，這間公司已收到60多個中國旅行團通知取消訂單，造成逾3000萬日圓的損失。公司代表說，12月至翌年2月這段期間，多達50%至60%的客人來自中國，失去中國客源會對公司造成影響，至於歐美客大多是在3月、4月、10月、11月以及暑假到訪。

巴士公司表示，日中關係、日韓關係只要一有狀況馬上就會受到影響，目前已積極開拓其他市場，以減低影響。

