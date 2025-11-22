日本動物園30歲泰籍馴象師遭母象踩頭 　臉部嚴重骨折慘死

日本千葉縣市原市知名動物園「市原象之國」21日上午驚傳死亡意外，一名30歲泰國籍飼育員在清理象舍糞便時，疑似遭亞洲象攻擊，送院搶救後仍不治身亡。

日本千葉縣市原象之國飼養多頭大象。 市原ぞうの国

《產經新聞》報道，日本警方調查指出，死者薩朗甘·塔萬（Sarangam Tawan）21日上午8時25分左右，獨自一人在鐵製圍欄內清潔一頭母象的排泄物。其他工作人員卻突然聽到象鳴聲，趕到現場發現薩朗甘倒地不起，額頭則有明顯外傷，臉部嚴重骨折，疑似遭到大象攻擊。

一名女同事立即撥打緊急救護電話求救，表示「有一名男子遭到大象踩踏，頭部重創昏迷不醒。」薩朗甘送醫宣告不治。

市原象之國發聲明中指出，死者為園內專業馴象師，園方對此深表遺憾，22日為此臨時休園一日。市原象之國強調，「今後將徹底改善作業流程，強化安全管理措施，對於造成遊客困擾深感抱歉。」