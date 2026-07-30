香港世界劍擊錦標賽｜陳諾思 鄭曉為出現意外 教練團無奈選擇退出女花主力名次賽

一連9日的嘉里世界劍擊錦標賽今日（30號）在亞博館煞科，香港女子花劍隊遇上不愉快的突發事件，隊中兩位主力劍手鄭曉為及陳諾思（Daphne）在名次賽中遇上意外，前者被對方的護手盤撞到頭部，出現輕微腦震盪，並有作嘔狀況，後者在前一場比賽被以色列對手撞至右手腕腫起，總教練鄭兆康為了9月亞運會大局作想，決定放棄13-14名的名次賽。

以陳諾思、鄭曉為及兩位世錦賽「新丁」梁雅蕾及梁殷僑組成的女子花劍隊，今晨8時半開始在Hall 2打32強，並輕鬆以45:14擊敗委內瑞拉，16強可以移師大場的Hall 1 比賽對世界排名第4的日本隊，由於實力有差距，世界排13位的港隊以27:45下馬，轉回細場Hall 2打9-16名次賽，她們以38:45負世界第5的西班牙隊後，跌落13-16名次賽對以色列。

對以色列一仗，港隊全出4位成員，並一直領先40:31，輸到「守尾門」的Daphne出場，論實力，世界排名第24位的她對世界排107位的Gili Kuritzky有絕對優勢，但原來她那時已受著手腫影響，但堅持下仍能取到分，她這最後一節以3:11完成，港隊最終以43:42取得13-14名次賽；但經康教考量下，9月愛知名古屋亞運會是9月中的比賽，不想劍手再冒險，終決定港隊退賽。

賽後見傳媒時，只有Daphne、梁雅蕾及梁殷僑出來，Daphne表示：「其實對西班牙一場，有一次埋身戰時已被對方打中手腕，完這場後已開始輕微腫及瘀，跟物理治療師商量後，包了一下手腕，仍想試一試打，看會不會痛，打以色列最後一節時，對手向著我衝過來，衝撞間我的手腕又屈了一屈，令到手背及手掌都腫起，教練商量後，還是不要冒險去打最後一場名次賽。」

物理治療師初步診斷 Daphne 應沒傷及骨

Daphne也向對手說「唔好意思」，這是她繼上月亞錦賽團體賽後，再次出現手部不適，上次是受害的是手指公。問Daphne以退賽完這個世錦賽，她也說帶有少許「遺憾」：「其實我都掙扎過，是否繼續打下去，但教練覺得不應繼續打。」撇除因傷退賽，Daphne表示整體團體賽都打得不錯，自己亦能享受其中；經過物理治療師初步診斷，應只是撞腫及撞瘀，不會傷及骨。

Daphne望亞運前留港備戰 冀美國西北大學允許

下一個大賽就是9月亞運後Daphne在杭州亞運曾奪個人及團體2面銅牌，她認為一整天團體賽都獲益良多：「今次由第一場到最後，我們對的有不少世界級劍手，令我汲收不少經驗，學到很多。」對於9月亞運後，Daphne 認為上屆亞運已是3年前的事，不想跟3年前的自己作比較，希望享受亞運，惟一令她煩惱是，亞運前這一個半月，要諮詢美國西北大學，看能否讓她留港備戰，亞運後才回到美國上課。她說：「美國那邊9月開課，但亞運是9月中，時間上有點尷尬，現仍跟大學那邊溝通，希望暫不用回去美國。」

劍擊港隊總教練鄭兆康。徐嘉華攝

康教亦談及鄭曉為的情況，他說：「她今日打比賽時，被對手的護手盤撞到頭部，加上賽前也有類似情況，出現輕微腦震盪，她走入了洗手間想嘔，情況有少少嚴重，所以不想冒險讓她繼續打，我才作出艱難的退賽決定。」由於退賽，世界排第13的港隊最終以第14名完成團體賽。

世錦賽「新丁」梁雅蕾撇除師姐們遭遇不適外，能參加到香港主場的世錦賽十分「夢幻」：「除了十分滿意自己的個人賽成績外（32強），今日的團體賽都展現到我們強大的一面，每一場都好搏；今次世錦賽得到好多寶貴經驗，對我參加亞運一定好有幫助，尤其是團體賽，我們都磨合得好好，今日亦試過不同陣式，對亞運是一個好的準備。」

今次世錦賽代替受傷的符妤名出賽的15歲梁殷僑，坦言連日的世錦賽令她親身感受到真正「high class」的比賽，她表示：「雖然退賽有少許遺憾，但我們已搏晒命去打每一場的團體賽，亦想多謝觀眾來到現場支持我們。」

另外，由何思朗、陳樂熹、何柏霖、李俊林組成的男子佩劍隊在團體賽發揮未如理想，在32強以37:45不敵世界排第15的土耳其隊。

記者/攝影：徐嘉華