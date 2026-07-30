香港世界劍擊錦標賽｜世錦賽後有後續 香港明年5月初首辦FIE「大獎賽」 FIE副會長大讚：香港世錦賽為業界提升了一個層次

香港首辦、一連9日的嘉里世界劍擊錦標賽曲終人散，港隊以一面男花團體銀牌作結，香港完了世錦賽後，將緊接於明年5月初第一次主辦男、女子花劍大獎賽，預計地點是亞博館，明年適逢洛杉磯奧運積分周期，預計戰況不比世錦賽輸蝕，劍迷可mark定日子再次到場力撐港隊；FIE副會長大讚香港世錦賽為業界提升了一個層次。

FIE（國際劍聯）副會長安東尼當奴（Anthony Donald JR）今次專程從美國來港視察香港首辦世錦賽，他坦言在場地設施及地點配套上都很好，展望明年香港第一次辦FIE世界排名積分比「世界盃」還要多的「大獎賽」 （但只設個人賽），當奴建議可考慮在「市中心」舉辦：「畢竟『大獎賽』是我們FIE『名牌』的賽項，相信若放在市中心比賽，對推廣劍擊的效果會更好。」

香港近年在香港辦過FIE的男、女子花劍的世界盃，但比世界盃多1.5倍積分的大獎賽，香港是首次舉辦，亦是取替上海接辦這項大賽，當奴表示由於上海想辦世界盃，所以放棄辦「大獎賽」，他說：「FIE是想將『大獎賽』留在亞洲區舉行，香港劍總十分積極去爭取，加上看到香港劍擊的發展及成績，給香港辦是順理成章。」

當奴大讚香港辦的世錦賽為業界提升了一個層次，他續稱：「回看入場觀看的劍迷人數，傳媒的廣泛報導及對比賽的支持，我們FIE正是需要這些。」

雖然亞博館靠近機場，酒店亦在亞博館咫尺之內，但當奴認為若場地在「市區內」的話，會增加香港陸續辦FIE比賽的競爭能力。

好消息是，當奴表示，香港的「大獎賽」並不是一次性，可以成為香港每年一度的盛事，以上海大獎賽為例，他們自2015年開始辦「大獎賽」至今年5月，今屆超過200米男劍手及160名女劍手到上海比賽，他說：「只要香港想辦下去，而又沒有其他國家想爭辦，香港是可以一直保住這個主辦權的。」

記者/攝影：徐嘉華