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香港世界劍擊錦標賽｜蔡俊彥IG吐心聲 對團體決賽輸「決一劍」感自責 感激隊友「共同進退」 展望2028LA奧運爭金

即時體育
更新時間：12:10 2026-07-29 HKT
發佈時間：12:10 2026-07-29 HKT

近2個月受著左大腿內側肌肉輕微撕裂影響的香港花劍一哥蔡俊彥（Ryan），周二在亞博館舉行的嘉里世界劍擊錦標賽男花團體決賽在「決一劍」以44:45不敵意大利隊，守尾門的Ryan賽後因要立即接受治療，沒跟隊友一齊到「混合區」接受訪問，他在個人Ig寫道：「我好自責，因為我好希望以最美好的結局完成這個賽季」，亦多謝隊友沒責怪他，更表示：「留返LA」（指2028洛奧爭團體金牌）。

家朗：大都有贏有輸的時候 我們一齊承受所有

Ryan在深夜上載了腿部的瘀痕，還未知傷患是肌腱斷還是撕裂，他在團體決賽輸了「決一劍」，即時向現場觀眾及隊友們講「對唔住」，之後「劍神」張家朗深知在團體賽「守尾門」承受的壓力有多大，他隨即在現場表示：「不要覺得對唔住，我們是一隊TEAM，一齊承受所有，大家都有贏有輸的時候，起碼我們俾到一場好的決賽給觀眾看。」

何承謙：有時贏都是因為有Ryan  他在隊入面幫了我很多

在「混合區」接受傳媒訪問時，在團體賽表現超水平的17歲何承謙也表示：「我們今日全部人都打得好好，我想多謝Ryan，因為有時候贏都是因為有他，但輸也不可以責怪他，希望大家不要在網上講Ryan不好，其實我好多謝他在Team入面，他幫了我很多。」

Ryan隨後在IG寫：「好吧，我不怪自己喇，好感謝我的隊友，承你們貴言，我們一TEAM人共同進退，留番LA！」Ryan的腳傷自6月初在訓練中開始，近2個月的亞錦賽及世錦賽都是帶傷上陣，能頂住傷患、頂住壓力打到拿世錦賽男團銀牌，確實不容易，他多謝體院的團隊，包括特理治療師、營養師的悉心照顧，還逐每個人的名都寫出來多謝，當然，感激中之中少不了花劍教練Maurizio及花劍主教練基連（Greg）。

Ryan亦不忘多謝入場及上網睇直播支持港隊的所有人：「辛苦你們了！」他亦提醒大家香港主辦的世錦賽仍未完，呼籲大家支持其他劍種的港隊代表。

有網友回應說：「你頂住腳傷紥住為香港打亞錦同世錦，攞到咁好嘅成績，香港人只有感激。唔使自責。賽季完結好好休息，養返好個傷最重要！」

記者：徐嘉華

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