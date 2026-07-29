香港世界劍擊錦標賽｜張家朗激讚17歲師弟何承謙打出101%水準 小將直言夢想奪奧運冠軍 主帥放眼9月亞運衝金

首次在香港舉行的嘉里世界劍擊錦標賽周二（28號）晚迎來歷史性一戰，由蔡俊彥（Ryan）、張家朗、何承謙及梁千雨組成的男花劍隊，第一次闖入世錦賽的團體決賽舞台跟衛冕冠軍兼「世一」意大利隊「決一劍」下以44:45歷史性奪銀，跟金牌只差一步，花劍主教練基連（Greg）表示：「只差一劍是有點挫敗感覺，但我為他們感到十分驕傲。」今仗表現十分突出的17歲小師弟何承謙被問到下一個目標，他想也不想說：「奧運冠軍」。

大會賽前公佈開設了5千座席，現場入坐率也有9成以上，文體旅局長羅淑佩也是座上客，在壓軸的港隊對上屆冠軍意大利，港隊無論是得分還是失分，觀眾都落力邊拍掌邊大叫「香港，加油」，如雷的掌聲不絕，他們亦不時腳踏木地板，藉發出的聲音當作打氣聲，效果十分了得，觀眾更連名帶姓的叫喊港隊，不少叫喊聲來自小朋友，可見香港劍擊的普及及受歡迎程度。

大會賽前公佈開設了5千座席，現場入坐率也有9成以上。徐嘉華攝

香港今仗挾FIE（國際劍聯）「世三」排名出戰世錦賽的團體賽，亦一如所願，在早段避過「世一」的意大利，他們從32強打起先後以45:28大勝澳門、再45:28勝比利時、45:37勝匈牙利入準決賽對「世二」美國隊，在今季FIE的賽季，港隊曾在世界盃三勝美國，今仗也不例外，港隊以45:43險勝，歷史殺入決賽對意大利。

港隊今季未贏過意大利，他們隊中在決賽出的3位劍手，全部位列世界排名10位內，更有前世界冠軍馬連尼（Tommaso Marini）、巴奧銀牌馬奇（Filippo Macchi）等，而香港決賽出的3人包括世界第7的Ryan、世界12的「劍神」張家朗及應屆世少冠軍、年僅17歲的何承謙（世界排26），在牌面上香港稍被看低一線，但最後出來的成績出人意表，香港3人都打出水準，由開始已領先住打，到守尾門的Ryan頂住巨大壓力對世界第3的比安奇(Guillaume Bianchi)，最終港將在「決一劍」見負。

跟金牌只差一分，家朗賽後表示：「是有少少失望，但我們全隊都做到一個好好的成績，今日可能有點可惜，因為跟冠軍如此近，但我們大家都會記住這一分，作為我們的動力去爭冠，見到我們的團體精神好好，亦能穩定發揮，所以都是開心的，亦都好滿足。」香港男花隊曾於2023年奪過世錦賽銅牌，對世錦賽獎台並不陌生。

家朗不禁大讚身旁的何承謙以17歲之齡上到世錦賽決賽，他笑說：「我17歲時仍不知自己在做甚麼，他們年青劍手帶給我們新的衝擊。」

連花劍主教練基連也給年青的何承謙11分（10分滿分），去年8月開始放下書包、轉做全職運動員的何承謙表示：「我都滿意今日自己的表現，能打到自己101% ，我沒因為場上的人或裁判而影響，希望可以保持這個心態打下去。」首次主場打如此大的比賽的承謙表示另一個令自己表現超水準的原因，是將觀眾的打氣聲化作動力，他不忘多謝入場觀眾的支持，才能讓他們一路打到決賽這個位置。

問年紀輕輕的世少冠軍何承謙下一步最想跟一班大師兄做到的，他想也不想就說：「奧運冠軍」。這之前，他們最快一個任務是9月愛知名古屋亞運會，花劍主教練基連坦言：「目標奪金」。

記者：魏國謙、徐嘉華