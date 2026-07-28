Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

香港世界劍擊錦標賽｜張家朗指大家都有贏有輸 成績是團隊的責任

即時體育
更新時間：22:28 2026-07-28 HKT
發佈時間：22:28 2026-07-28 HKT

嘉里世界劍擊錦標賽2026男子花劍團體決賽，港隊代表蔡俊彥、張家朗、何承謙與世界排名第一的意大利隊力戰至最後一劍，最終以44:45惜敗，但奪得一面銀牌已經創下港隊歷史。張家朗指贏輸是團隊的責任，而港隊三子賽後很高興有這麼多市民到亞洲博覽館支持他們，17歲的何承謙坦言在幾位有實力隊友身旁，特別有信心。

家朗未受個人賽影響

負責守尾們的蔡振彥，最後未能保住領先優勢，被意大利反勝45:44。他賽後向對友表示不好意思，並感謝主場球迷的支持，明言團隊會繼續努力。至於張家朗指團體項目是集體負責制，落敗不會是個人責任，他說：「首先我覺得就唔好對唔住先，我哋係team嚟㗎嘛，我哋一齊承受所有嘢。大家都有贏有輸嘅時候，希望我哋比一場好好嘅比賽咁多香港嘅觀眾睇。坦白講，個人賽對我冇乜影響。咁我覺得心態同所有嘢都冇乜太大影響，因為我哋都係諗住喺團體，個人就算㗎喇，去擺埋一邊先，去準備好團體賽。咁今日，覺得好開心有咁多香港嘅市民支持我哋。」

隊友我勁我都有信心D

17歲的世青冠軍何承謙，首次出戰世錦賽他表示：「好開心嘅，因為我D隊友好勁啦，所以我都信我今日打呢個比賽都可以企到喺個piste(賽道) 中間，喺個podium度。即係好信佢哋。好多謝大家嘅支持首先。大家嘅打氣聲係比咗一個好大嘅推動力我哋。一路都有幾場硬仗，所以，都好多謝大家一路無論贏緊輸緊、氣氛點都好，大家都好落力咁支持我哋，多謝大家。」

最Hit
熊本嘉島町Aeon Mall有大規模倒塌情況。路透社
01:17
熊本7.1級地震︱嘉島町Aeon Mall爆炸多人死亡 八代市地殼現84厘米變形︱有片
即時國際
33分鐘前
01:56
何伯病逝︱陸大狀曾出手助何伯 嘆悲劇收場令人唏噓 450萬遺產點分配？
社會
8小時前
何伯離世丨臨終前情況曝光 6月確診肝癌生命在倒數 獲子女見最後一面 獲牧師洗禮安詳告別
01:56
何伯離世丨臨終前情況曝光 6月確診肝癌生命在倒數 獲子女見最後一面 獲牧師洗禮安詳告別
影視圈
8小時前
何伯離世｜未辦妥離婚手續？  網民熱議何太必爭450萬遺產或成最終贏家：希望唔好益佢
何伯離世｜未辦妥離婚手續？  網民熱議何太必爭450萬遺產或成最終贏家：希望唔好益佢
影視圈
5小時前
何伯離世｜何煊遺言曝光：個衰婆想我死  怒斥「做過咩心知肚明」  疑因得悉男方患癌決定離婚
02:22
何伯離世｜何煊遺言曝光：個衰婆想我死  怒斥「做過咩心知肚明」  疑因得悉男方患癌決定離婚
影視圈
7小時前
何伯病逝︱450萬爭產誤揭濫用公屋 時任房署署長羅淑佩曾批：咁高調唔查唔妥
何伯病逝︱450萬爭產誤揭濫用公屋 時任房署署長羅淑佩曾批：咁高調唔查唔妥
社會
5小時前
何伯驚傳因肝癌離世 曾高調爭450萬卻悲劇收場 判監2個月成最後身影
01:00
何伯驚傳因肝癌離世 曾高調爭450萬卻悲劇收場 判監2個月成最後身影
影視圈
9小時前
何伯離世丨生前最後受訪「我醒啦」向五仔女道歉 娶何太如踩落個氹憑「器官」斷定無生過
何伯離世丨生前最後受訪「我醒啦」向五仔女道歉 娶何太如踩落個氹憑「器官」斷定無生過
影視圈
6小時前
公屋戶自豪曬「舉報濫用獎狀」直言惡有惡報！教路「篤灰」有兩大好處 網民：今次仲唔威爆
公屋戶自豪曬「舉報濫用獎狀」直言惡有惡報！教路「篤灰」有兩大好處 網民：今次仲唔威爆
生活百科
9小時前
何伯病逝｜忘年戀因愛成恨公屋傷人 何伯判監獲釋後數日離世 一文睇清完整恩怨情仇時間線
02:22
何伯與何太忘年戀因愛成恨 判監獲釋後數日離世 一文睇清完整恩怨情仇時間線
社會
6小時前