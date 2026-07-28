香港世界劍擊錦標賽｜張家朗指大家都有贏有輸 成績是團隊的責任

嘉里世界劍擊錦標賽2026男子花劍團體決賽，港隊代表蔡俊彥、張家朗、何承謙與世界排名第一的意大利隊力戰至最後一劍，最終以44:45惜敗，但奪得一面銀牌已經創下港隊歷史。張家朗指贏輸是團隊的責任，而港隊三子賽後很高興有這麼多市民到亞洲博覽館支持他們，17歲的何承謙坦言在幾位有實力隊友身旁，特別有信心。

家朗未受個人賽影響

負責守尾們的蔡振彥，最後未能保住領先優勢，被意大利反勝45:44。他賽後向對友表示不好意思，並感謝主場球迷的支持，明言團隊會繼續努力。至於張家朗指團體項目是集體負責制，落敗不會是個人責任，他說：「首先我覺得就唔好對唔住先，我哋係team嚟㗎嘛，我哋一齊承受所有嘢。大家都有贏有輸嘅時候，希望我哋比一場好好嘅比賽咁多香港嘅觀眾睇。坦白講，個人賽對我冇乜影響。咁我覺得心態同所有嘢都冇乜太大影響，因為我哋都係諗住喺團體，個人就算㗎喇，去擺埋一邊先，去準備好團體賽。咁今日，覺得好開心有咁多香港嘅市民支持我哋。」

隊友我勁我都有信心D

17歲的世青冠軍何承謙，首次出戰世錦賽他表示：「好開心嘅，因為我D隊友好勁啦，所以我都信我今日打呢個比賽都可以企到喺個piste(賽道) 中間，喺個podium度。即係好信佢哋。好多謝大家嘅支持首先。大家嘅打氣聲係比咗一個好大嘅推動力我哋。一路都有幾場硬仗，所以，都好多謝大家一路無論贏緊輸緊、氣氛點都好，大家都好落力咁支持我哋，多謝大家。」