香港世界劍擊錦標賽｜女花陳諾思 梁雅蕾望周四團體賽創佳績

周一在亞博館的嘉里世界劍擊錦標賽周一完成了今屆所有個人賽，除了男佩的何柏霖（Hugo）爆冷在32強力拒應屆奧運金牌得主吳尚旭外，2位「千禧後」女花代表陳諾思（Daphne）及梁雅蕾（Janelle）亦交出好表現，同樣無懼對手如何大名，藉主場球迷的加油聲，雙雙突破64強，雖然最終在32強不敵大名對手下馬，但收獲寶貴經驗，冀能在周四團體賽煞科戰跟隊友齊創近10年PB。

陳諾思（右）在落後到追至「決一劍」下險勝南韓的Mo Byeoli（左），她急不及待除下面罩慶祝。徐嘉華攝

梁雅蕾表示滿意自己第一次參加世錦賽的表現。徐嘉華攝

世界排名第19位的Daphne在64強驚險過關，她面對世界排名第21位的南韓劍手Mo Byeoli，在第一節曾領先1分至6:5，小休一分鐘後，Daphne 在第2節反負對手8:11，到第3節，她一直處於落後位置，尾段曾落後3分的10:13，當時只剩1分20秒，香港花劍主教練基連（Greg）提醒她仍有時間反超對手，Daphne一分分去打，在剩下16秒時，雙方打成14:14平手，Daphne在「決一劍」下果斷刺向對方，以15:14勝出。

第3次戰世錦賽的Daphne隨後在32強對美國世界排12的Carolina Stutchbury這位前歐錦賽銀牌得主兼應屆泛美錦標賽銀牌得主，雖然只取得5分（輸5:15），但總體來說還是滿意自己的表現，她說：「比起資格賽那一天，我今日沒之前緊張，亦好享受剛剛的兩場比賽，從中學到很多，64強的『決一劍』，我當時沒想太多，只集中多拿一分得一分，反而令我忘掉緊張情緒。」

梁雅蕾（左）對日本的上野優佳（右）。徐嘉華攝

Janelle（左）跟上野優佳一較高下。徐嘉華攝

徐嘉華攝

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首次參加世錦賽的Janelle，為了實現今季三大賽事（包括上月亞錦賽，今次世錦賽及9月亞運會），她今年初停了浸大中醫課程，她認為十分值得，尤其是周一的64強，跟世界排名58的國家代表張思琪的較量，港將甫開局採取十分進取的打法，令對手無所適從，Janelle全場領先下以15:12晉級32強，對「世三」、日本的上野優佳，這是今年4月開羅站世界盃的64強翻版，雖然2次都是只在對方身上拿到單位數分數（今次負3:15），但開心自己面對強敵仍無懼地盡力去拼，她說：「賽前我知如何去應對她，但她今次用了不同的技戰術對我，令我亂了點陣腳，我盡了全力去拼去搏，整體滿意，這亦是我再要進步的推動力。」

「賽前我沒設目標，始終是第一次打世錦賽，我跟自己講，要對得起自己練的，所有技戰術發揮出來就OK，好滿意今次都做到，這次世錦賽每一場比賽對我來說都好大得著，『決一劍』讓我學到比賽未完，都可以追回來。」

她們不約而同表示，十分享受在家人、朋友打氣下比賽，更期望在煞科日跟上月亞運女團銅牌的隊友鄭曉為及梁殷僑合力再創佳績，Daphne說：「我們這組合在亞運夾得不錯，希望能衝激比以前世錦賽更好的成績，目標是入8強。」香港女花隊在近10的世錦賽，最好成績是第11位。

記者/攝影：徐嘉華