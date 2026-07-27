香港世界劍擊錦標賽｜ 佩劍何柏霖 憑「人人都有機會贏」的信心爆冷刺走奧運金牌 證明給大家看：不可以少看我們佩劍

年僅19歲、世界排名81位的何柏霖（Hugo）周一在亞洲國際博覽館舉行的嘉里世界劍擊錦標賽給觀眾留下深刻印象！他憑著一棵「人人都有機會贏」的信心在男子佩劍32強爆出一個大冷門，他以15:13刺走應屆奧運冠軍、南韓的吳尚旭，他賽後透露吳尚旭賽前沒將自己放在眼內，連熱身也沒做就出場，慶幸自己「爭氣」，在主場證明「不可以少看香港佩劍」。

第2次參加世錦賽的Hugo，去年同一個比賽64強止步，今屆藉主場之利，他一開始就顯示氣勢，前兩天在資格賽以6戰6勝直入周一的正賽64強，他在首圈先贏「內訌戰」，以15:13贏師兄陳樂熹，32強對南韓世界排第8的吳尚旭這位手執奧運、亞運及亞錦賽「三金」的猛將（他亦是2019年「世界冠軍」），但Hugo無懼對方名氣，跟對方多次打至平手，就算在尾段領先13:11下被對方劍刺傷左手背而流血，但仍以15:13奠勝。

他表示：「比賽時我不會多想對方是誰，我只會想，大家都是人，大家都有機會贏；跟吳尚旭一戰的關鍵，我覺得他一開始睇少我，可能他胸有成竹，在後場見他沒怎樣熱身，好彩我爭氣，在比賽中夠『冷靜』，亦加上一些醒目的招式，令他捉不到我。」Hugo在中段給對方的劍打傷手背，他笑說傷事小，最「傷」是手上的珠鍊給打斷。

Hugo去到16強對巴奧奧運銀牌、世界排名第9的突尼西亞的費贊尼，Hugo開段曾領先5:0，可惜比29歲的對手一分分追上，不少香港劍手包括身兼歌手的蔡俊彥也在場幫Hugo打氣，但對方轉換不同打法，Hugo最終以9:15下馬，16強止步。

Hugo今仗贏盡掌聲，他開心自己做到賽前想做的：「我不要衰給人看，不要給對手覺得，我送他入下一圈，今次世錦賽，我們男佩有3個入到正賽，我想證明，這都是我們一直在後面默默努力得來的，我們佩劍不是贏不到的。」「大師兄」何思朗在64強以10:15 不敵世界第6的法國劍手比安尼堤。

記者/攝影：徐嘉華