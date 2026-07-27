世界馬術錦標賽｜林樂兒無懼由0開始初戰世錦賽 曾靝賜全力出擊爭取殘奧資格

2026年國際馬聯世界馬術錦標賽將於8月11日至23日舉行，中國香港馬術總會聯同香港賽馬會周一（27日）宣布將派出四名騎手赴德國亞琛出戰，其中今次將出戰殘疾人盛裝舞步個人及團體賽的馬會殘疾馬術隊代表曾靝賜和林樂兒，出發前在賽馬會屯門公眾騎術學校接受訪問，初戰世錦賽的林樂兒希望借此機會與其他騎師學習，而第三次出戰的曾靝賜則表示懷着興奮的心情出戰。

林樂兒因傷轉換跑道首戰世錦賽 寄語無𢣷由0再開始

今屆的2026國際馬聯世界馬術錦標賽，中國香港馬術隊將派出四名騎手赴德國亞琛出戰，包括出戰場地障礙賽的林立信，殘疾人盛裝舞步個人及團體賽的鍾美娟、曾靝賜（Timothy）以及林樂兒（Louie），此前他們已在去年11月在泰國芭堤雅舉行的FEI亞洲錦標賽合奪6面獎牌，其中包括殘疾人盛裝舞步團體賽摘銀，表現十分亮眼。

初戰世錦賽的林樂兒希望借此機會與其他騎師學習。攝影：魏國謙

林樂兒因傷轉換跑道首戰世錦賽寄語無𢣷由0再開始。攝影：魏國謙

而其中年僅17歲還是中學生的Louie亦是其中功臣之旅一，今次亦是他首次出戰世錦賽對此他表示：「對比起亞錦賽，今次世錦賽更加盛大，有更多更有經驗嘅對手，咁我都會有啲緊張，我都希望可以借呢個機會，以謙卑嘅態度去同其他選手學習提升自己。」而作為中學生Louie平時亦需要兼顧學業和練習，他亦很感激學校的老師和校長為他補課，令他就算要到海外比賽請假時也不會錯過太多東西。

Louie曾經亦是一名游泳健將曾打破本地100米背泳記錄，亦獲2023年杭州亞殘運資格，但最後因傷而無奈放棄，但轉換跑道後亦再創佳績對此他也表示：「轉營過程中因為我要由0開始所以都有唔少問題，好慶幸我有賽馬會嘅幫助，去幫我康復同培訓啦，都想帶比大家嘅訊息係唔需要驚由0開始，只要搵到啱你嘅舞台自然會有發光嘅點。」

今次是Timothy第三次出戰世錦賽，他表示會繼續抱期侍和興𡚒的心情出戰。攝影：魏國謙

Timothy曾在2020年獲東京殘奧參賽資格出戰馬術項目，但因其坐騎「馬會卓特」因傷所以退賽。攝影：魏國謙

今次世錦賽亦關乎到28年殘奧資格，因此Timothy也表示對他意義重大。攝影：魏國謙

曾靝賜因馬匹受傷無緣東京殘奧 世錦再有機爭殘奧資格

而今次是Timothy第三次出戰世錦賽，他表示會繼續抱期侍和興𡚒的心情出戰，Timothy曾在2020年獲東京殘奧參賽資格出戰馬術項目，但因其坐騎「馬會卓特」因傷所以退賽，而今次世錦賽亦關乎到28年殘奧資格，因此Timothy也表示對他意義重大：「其實嗰陣時都幾唔開心，因為去到先知道要退賽，所以今次比賽對我嚟講意義係非常之大，都希望可以再同「馬會卓特」一齊努力。」Timothy也特別感謝馬會不論在本地或是海外訓練也給予他很大的幫助，也感謝家人一路以來的支持。

記者/攝影：魏國謙