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香港劍擊世界錦標賽｜男重女佩世界冠軍出爐 齊大爆冷2冠軍均世界排名30名以外

即時體育
更新時間：21:35 2026-07-26 HKT
發佈時間：21:35 2026-07-26 HKT

「嘉里世界劍擊錦標賽2026」男重及女佩個人賽周日分別決出冠軍，最終男重Lucas Malcotti以12:11力剋Davide Di Veroli首次世錦賽封王，而女佩方面Larissa Eifler對上Sara Balzer完成大逆轉，在落後0:5下連追以15:10首次封后。

男重決賽由現世界排名14，2022-23年男重一哥，兼曾在2023年奪世錦賽亞軍的意大利劍手Davide Di Veroli，對上來自瑞士世界排名57的黑馬Lucas Malcotti，他亦在32強擊敗港將吳浩天，雙方鬥得相當火熱，剛開始Veroli以3:1佔得先機，但其後Malcotti開始展開反擊，戰況亦陷入膠著多次戰平，但最終Malcotti亦一直保持1劍優勢，最後以12:11力剋Di Veroli，首次世錦賽男重個人封王。

女佩方面世界排名31的Larissa Eifler，先在4強挫世界排名第5的Sugar Katibka Battai，闖入決賽再硬撼東奧女佩銀牌得主Sara Balzer，在初段Eifler一度落入下風，被Balzer打出5:0，Eifler其後展開反擊，在接連得分下追成6:6平手，其後更將比數拉開成11:7，Balzer雖然曾展反撲收窄比數，但Eifler亦沉着應戰最終以15:10封后。

 

男子重劍個人賽

冠軍：Lucas Malcotti（瑞士）

亞軍：Davide Di Veroli（意大利）

季軍：山田優（日本）、Khalistan Alomairi（沙特阿拉伯）

 

女子佩劍個人賽

冠軍：Larissa Eifler（德國）

亞軍：Sara Balzer（法國）

季軍：Sugar Katinka Battai（匈牙利）、Toscane Tori（法國）

 

記者/攝影：魏國謙

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