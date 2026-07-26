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香港劍擊世界錦標賽｜薛雅齊落後連追6劍惟仍負歐洲冠軍 賽後指自己輸心態致失準

即時體育
更新時間：16:48 2026-07-26 HKT
發佈時間：16:48 2026-07-26 HKT

「嘉里世界劍擊錦標賽2026」女子佩劍32強，港將薛雅齊對上應屆歐錦賽冠軍的西班牙劍手MARTIN-PORTUGUES Lucia，Summer Fay曾一度落後2:7但狂追6劍反超，但可惜最終仍以11:15告負無緣16強，她賽後指自己在主場打氣下太想贏導致發揮失準，但坦言自己需要學會將這種壓力轉化為動力。

薛雅齊止步32強 指太想贏改失準

今場世界排名39的Summer Fay在女佩32強迎來一場硬仗，對上來自再班牙世界排名第6加上是今年新出爐的歐洲冠軍MARTIN-PORTUGUES Lucia，Summer Fay在比賽剛開始便先拔頭籌連取2劍領先，但作為歐洲冠軍的Lucia亦展現出強捍的調整能力，直取7劍下反先7:2，但Summer Fay在有現場觀眾打氣支持下亦愈戰愈勇連打出氣勢連得6分，以8:7再度取得領先，但在Summer Fay本可以再取一分再下一城時，該劍經覆核後分數落入對手手中，而Lucia亦延續氣勢以15:11擊敗港將。

Summer Fay賽後表示自己在32強的表現可以更好，她坦言自己在落後時心態變得太急，導致自己的把握力變差，她亦提到自己在主場打氣下變得太想贏而沒有想太多，導致發揮失準：「現場打氣係有幫助，但係聽到好多人為我打氣嘅時候，我就淨係諗好想贏，令到我冇發揮到最好。」她亦補充指出：「主場始終一定有壓力，但係我覺得如果可以喺有壓力嘅情況下，應該要將佢化為動力同控制好，但可惜我今日冇做到，但係我都好多謝教練、親友和觀眾到場支持。」

比賽完的時候Summer Fay亦心有不甘將頭盔掉低，她之後被問到當下是否心有不甘才這樣做時，她尷尬笑指多少有不甘心，認為自己沒有好好把握因此自己有點失望，但她也知道自己的行為並不合適亦表示要學會好好控制自己。

 

記者/攝影：魏國謙

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