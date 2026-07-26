香港劍擊世界錦標賽｜吳浩天不敵瑞士劍手止步32強 對今次成績感滿意 慶幸在低潮時沒有放棄

「嘉里世界劍擊錦標賽2026」男子重劍32強，港將吳浩天對上來自瑞士的MALCOTTI Lucas，最終以4:15不敵對手止步32強，浩天指對今次成績感滿意，亦慶幸自在低潮時沒有放棄才可創佳績，他亦希望未來香港可再辦大型劍擊國際賽事。

吳浩天不敵瑞士劍手止步32強。攝影：魏國謙

浩天指對今次成績感滿意，亦慶幸自在低潮時沒有放棄才可創佳績。攝影：魏國謙

吳浩天32強創個人最佳 慶幸自己沒有放棄

世界排名131的吳浩天先在64強中，擊敗世界排名12的匈牙利劍手NAGY David挺進32強，創下他在世錦賽個人男子重劍的最佳成績，之後對上來自瑞士世界排名57的MALCOTTI Lucas，，但可惜今次未能更進一步以4:15不敵止步32強。

浩天賽後受訪評價今次世錦賽表現表示：「其實成績係滿意嘅，因為都係我第一次入32強，但係臨尾嗰場就有啲唔夠打技不如人啦，但係Overall成個勢由第一日去到第二日都係滿意嘅。」浩天也表示今次世錦賽算是驗收近年的成果的一次機會，也慶幸自己沒有放棄：「可能過去上年年尾到今年年頭表現有啲掙扎，但我好慶幸冇係嗰個位放棄，反而繼續諗方法去做好啲再練多啲，咁就好似去返一個好嘅方向，所以今次對我嚟講都係一個成績表。」

今日上午的賽事因8號風球影響，而要以閉門作賽形式進行，在場觀眾只有各隊隊員。攝影：魏國謙

閉門作賽感可惜 望香港可再辦國際性劍擊大賽

而今日上午的賽事因8號風球影響，而要以閉門作賽形式進行，浩天被被問及會否因此而感可惜時，他坦言：「都唔呃大家多多少少一定有啲可惜，因為第一日淘汰賽第一場，係俾現場嘅氣氛感染到，先至可以完成反勝，同埋之前17年亞錦賽喺香港搞都係啦，咁就可惜嘅但係打風都冇辦法。」浩天也表示期望之後香港也可以舉辦類似的國際性劍擊比賽：「其實我好想香港搞一站大奬賽，又或者重劍世界盃，其實我覺得我哋有咁嘅配套我相信我哋都可以再搞到。」

記者/攝影：魏國謙