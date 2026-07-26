香港世界劍擊錦標賽｜無懼8號波閉門作賽 薛雅齊15:6輕取張心怡闖女佩32強
更新時間：11:53 2026-07-26 HKT
發佈時間：11:53 2026-07-26 HKT
發佈時間：11:53 2026-07-26 HKT
亞洲博覽館舉行的「嘉里世界劍擊錦標賽2026」，周日上午在進行女子佩劍64強，港隊女佩獨苗薛雅齊（Summer Fay）對上國家隊代表張心怡，港將今戰展現出強勢表現，以15:6輕取對手闖入32強。
因受颱風紅霞吹襲，本港上午懸掛8號烈風或暴風信號，世界劍擊錦標賽上午以閉門形式進行，但仍無礙港隊女佩代表薛雅齊打出好表現，一開始便把握比賽節奏，打出8:1的分差其後更以12:2逼使張心怡要換劍調整，但國手此番調整亦收到成效，將分差追成6:13但Summer Fay沉着應戰成功抵禦對手反撲，最終以15:6輕取張心怡，下午2:20將在32強將對上來自西班牙的MARTIN-PORTUGUES Lucia。
記者：魏國謙
最Hit
國家補貼2026｜港人免大陸電話可領國補 本地銀行卡可登記 最高慳2萬人民幣 即睇4步教學
2026-07-24 11:30 HKT
夫婦辭職投身殯葬業 接手家族墓園 年賺逾4700萬 告別過時管理 提早鎖定未來客源
2026-07-25 06:00 HKT