香港世界劍擊錦標賽｜無懼8號波閉門作賽 薛雅齊15:6輕取張心怡闖女佩32強

亞洲博覽館舉行的「嘉里世界劍擊錦標賽2026」，周日上午在進行女子佩劍64強，港隊女佩獨苗薛雅齊（Summer Fay）對上國家隊代表張心怡，港將今戰展現出強勢表現，以15:6輕取對手闖入32強。

薛雅齊15:6輕取張心怡闖女佩32強。攝影：魏國謙

閉門作賽仍無礙港隊女佩代表薛雅齊打出好表現。攝影：魏國謙

薛雅齊將在32強將對上來自西班牙的MARTIN-PORTUGUES Lucia。攝影：魏國謙

因受颱風紅霞吹襲，本港上午懸掛8號烈風或暴風信號，世界劍擊錦標賽上午以閉門形式進行，但仍無礙港隊女佩代表薛雅齊打出好表現，一開始便把握比賽節奏，打出8:1的分差其後更以12:2逼使張心怡要換劍調整，但國手此番調整亦收到成效，將分差追成6:13但Summer Fay沉着應戰成功抵禦對手反撲，最終以15:6輕取張心怡，下午2:20將在32強將對上來自西班牙的MARTIN-PORTUGUES Lucia。

記者：魏國謙