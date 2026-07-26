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香港世界劍擊錦標賽｜吳浩天挫匈牙利劍手首闖世錦賽男重32強 何瑋桁不敵上屆亞軍止步64強

即時體育
更新時間：10:41 2026-07-26 HKT
發佈時間：10:41 2026-07-26 HKT

在颱風紅霞影響下，「嘉里世界劍擊錦標賽2026」周日上午賽事以閉門形式進行，港隊男子重劍隊有吳浩天和何瑋桁出戰正賽賽事，吳浩天以15:13挫匈牙利劍手首闖世錦賽32強，而何瑋桁則不敵上屆亞軍止步64強。

吳浩天首闖世錦賽32強

吳浩天在64強對上來自匈牙利的NAGY David，雙方今場亦打得相當緊慎，打完第二節2人才各得4分，但進入到第三節浩天開始進入狀態連取4分下將分差拉開，雖然對手一度展開反撲追成9:10，但浩天最終也頂住壓力以15:13擊敗對手成功闖入32強，創下在世錦賽的最佳成績，他亦將於12:30對上瑞士劍手MALCOTTI Lucas。。

另一邊箱世界排名75的何瑋桁，在64強挑戰上屆世錦銀牌，現世界排名第5來自匈牙SIKLOSI Gregely，最終以5:15不敵對手，無緣晉級32強。

而天文台已宣布將於下午12時40分改發3號強風信號，根據大會有關惡劣天氣（包括8號或以上熱帶氣旋警告信號、黑色暴雨警告信號或極端情況）指引，若在下午4時前取消警告，大會將於2小時後再新開放觀眾入場。

 

記者：魏國謙

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