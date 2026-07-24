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中國羽毛球公開賽｜「雙楊配」16強止步 港隊全綫出局

即時體育
更新時間：11:15 2026-07-24 HKT
發佈時間：11:15 2026-07-24 HKT

周四（23日）在常州舉辦的超級1000中國羽毛球公開賽，女雙代表楊雅婷 / 楊霈霖以16：21、11：21不敵世界排名第8位的國家隊組合李怡靖 / 羅徐敏，止步16強。其餘香港代表包括混雙組合鄧俊文 / 謝影雪、陳延澤 / 吳芷柔，男單代表伍家朗、李卓耀，女雙組合呂樂樂 / 曾曉昕先後在首圈落敗出局。隨著「雙楊配」的出局，港隊常州站征途落下帷幕。

周三雙方各自在32強的「打吡」中勝出，楊雅婷 / 楊霈霖以19：21、21：8、21：10打贏隊友呂樂樂 / 曾曉昕；李怡靖 / 羅徐敏則以23：21、18：21、21：18淘汰國家隊隊友羅意 / 王汀戈。

16強賽首局中段港隊以10：11落後1分，其後被對手拉開比分至14：11，最後未能收窄差距，先失一局16：21。次局未能減少失誤，推球和挑球多次出界，以11：21速敗，直落兩局止步16強。

值得一提，混雙方面「鄧謝配」周三首圈賽事，決勝局連追4個局點仍以18：21、21：19、19：21惜負日本組合霜上雄一 / 保原彩夏。

 

記者：爾郡耀

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