世界劍擊錦標賽2026｜全面觀賽手冊 大勢分析+賽程+焦點賽事 （附購票鏈接）

FIE世界劍擊錦標賽首次落戶香港，將於本月22日起一連9日在亞洲國際博覽館上演，將有來自114個國家或地區共1457名劍手來港參加個人賽及團體賽。頭3日（7月22至24日）率先進行個人資格賽；25至27日就上演各項個人賽正賽；28至30日就打團體賽。港隊以往於世錦賽曾奪1金4銅，今屆在張家朗、蔡俊彥等星將領銜於主場出擊，期望取得更驕人成績。

賽事大勢分析及港隊機會

世界劍擊錦標賽2026

賽期：7月22-30日

地點：亞洲國際博覽館

購票及入場資訊：

1號展館（座位區）：票價由$200至$1,500不等。

2號展館（企位區）：門票售價為$150（僅限首三日資格賽）。

門票已於 Klook 平台公開發售（https://www.klook.com ）

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1、個人賽資格賽（7月22-24日）

男花、女重個人資格賽 - 7月22日

男重、女佩個人資格賽 - 7月23日

男佩、女花個人資格賽 - 7月24日

2、個人賽正賽（7月25-27日）

男花、女重個人賽 - 7月25日

男重、女佩個人賽 - 7月26日

男佩、女花個人賽 - 7月27日

3、團體賽（7月28-30日）

男花、女重團隊賽 - 7月28日

男重、女佩團隊賽 - 7月29日

男佩、女花團隊賽 - 7月30日

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賽事大勢分析

比賽日期：22/07（資格賽）、25/07（正賽）

參賽人數：172人（來自60個國家/地區）

參賽港將：蔡俊彥、張家朗、何承謙、梁千雨

其他焦點選手：保路達捷夫(俄羅斯)、馬治 (意大利)、飯村一輝（日本）

賽事分析：

男子花劍隊是港隊在今屆世錦賽的獎牌希望，FIE的預告文章也睇好隊中兩位「大佬」蔡俊彥（Ryan）及張家朗，兩人甚至有機會在亞博主場齊上頒獎台。「世二」Ryan去年歷史性成為世界冠軍，他希望放開衛冕包袱盡力去拼；兩屆奧運金牌得主家朗曾於2022年拿過世錦賽銅牌，在他的「願望清單」只欠世界冠軍這頭銜，他說過希望在主場打出「對得起自己」的表現。兩位港將的「攔路虎」包括俄羅斯「世一」保路達捷夫（Kirill Borodachev）、2024巴黎奧運銀牌、意大利名將馬治（Filippo Macchi）及日本的飯村一輝，他們在今季FIE世巡賽先後奪冠，實力不容忽視。

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比賽日期：28/07

參賽隊伍：35隊

港隊名單：蔡俊彥、張家朗、何承謙、梁千雨（世界排名第3位)

其他焦點隊伍：意大利(世界排名第1位)、美國(世界排名第2位）

賽事分析：

2023年世界錦標賽，香港男子花劍隊取得銅牌，歷史性首次登上世錦賽頒獎台，當時的功臣是Ryan、家朗及師弟梁千雨，今次加入應屆世少冠軍何承謙，實力有增無減。港隊在今季FIE世界盃連奪3站獎牌，包括1月巴黎站金牌、4月開羅站銀牌及5月土耳其銅牌，對手跟世錦賽相若，加上在上月亞錦賽奪銀振奮士氣，團體世界排名又升至新高的第3位，今次世錦賽可避開世一兼應屆歐錦賽男團冠軍意大利，4強預料會對美國。港隊在今季世界盃曾三度擊敗美國，若一切順利，有不俗機會殺入決賽。

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比賽日期：22/07（資格賽）、25/07（正賽）

參賽人數：189人（來自73個國家/地區）

參賽港將：佘繕妡、朱嘉望、陳渭泠、吳海諦

其他焦點選手：莉希絲（愛沙尼亞）、梅哈莉（匈牙利）、宋世拉（南韓）

賽事分析：

世界排名第13位的港將佘繕妡（Kaylin），可豁免出戰首天的資格賽，直入25號的正賽。她今季因身體不適及跟教練需時磨合，經歷高低，幸上月於亞洲錦標賽終有突破奪得銀牌，打下強心針。Kaylin於世錦賽的最佳成績是16強，但今次有主場之利，她期望自己能發揮穩定、「將自己所有的打出來」。而賽事奪冠熱門是愛沙尼亞的世一莉希絲Katrina Lehis，她剛奪歐錦賽冠軍；佘佘的美國聖母大學師妹、匈牙利好手梅哈莉Eszter Muhari，今季勇奪5面FIE世巡賽獎牌。此外，32歲的南韓老將、2022世錦賽冠軍及上屆銅牌宋世拉，實力亦不容忽視。

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比賽日期：28/07

參賽隊伍：36隊

港隊名單：佘繕妡、朱嘉望、陳渭泠、吳海諦（世界排名第13位)

其他焦點隊伍：南韓（世界排名第1位）、法國（世界排名第2位）、美國（世界排名第3位）

賽事分析：

上月印度亞洲錦標賽，以宋世拉為首的南韓重劍隊如願奪得女團冠軍，她們在世錦賽的團體賽往績也十分亮麗，對上三屆都奪得獎牌，包括2022年的金牌、2023年及上年的銅牌，今屆被一致看好；世界排名第2、以衛冕身份出戰的法國隊，希望在香港世錦賽能一掃今季世界盃團體賽全食白果的頹風。除了上述兩隊，2024年巴黎奧運女團金牌的意大利隊、世界排名第3的美國隊，甚至是中國國家隊都是有力的競爭者。當中國家隊以往3次在亞洲舉辦的世錦賽都有團體賽獎牌進賬，包括1999年首爾、2008年北京、2018年無錫，今次或可延續走勢。

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女重代表朱嘉望（左起）、佘繕妡、陳渭泠及吳海諦。徐嘉華攝

女子重劍隊，右起佘繕妡佘繕妡、朱嘉望、陳渭泠、吳海諦。香港劍總圖

世大運封后的佘繕妡將領銜女重港隊。攝影：魏國謙

港隊女重代表陳渭泠（左起）、佘繕妡、朱嘉望、吳海諦。香港劍總圖片

比賽日期：23/07（資格賽）、26/07（正賽）

參賽人數：236人（來自84個國家/地區）

參賽港將：方凱申、吳浩天、何瑋桁、劉昊峯

其他焦點選手：艾沙特（Mohamed Elsayed）（埃及）、加納虹輝（日本）

賽事分析：

2024年巴黎奧運銅牌得主、來自埃及的艾沙特（Mohamed Elsayed）是今季最炙手可熱的男重劍手，他奪得今季最多的FIE世巡賽獎牌，包括溫哥華世界盃、伯恩世界盃及非洲錦標賽的金牌，還有阿斯塔納及海登海姆兩站銅牌。然而這位23歲「世二」劍手從未拿過世錦賽獎牌，大家看好他有力在香港為埃及劍擊締造歷史；至於「世一」加納虹輝不但是世錦賽衛冕冠軍，亦是巴黎奧運金牌得主，若他能成功衛冕，將為世界男重劍壇寫下新里程碑。香港4位男重代表要先在資格賽爭取正賽資格，希望主場尋求突破自己個人最佳成績。

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比賽日期：29/07

參賽隊伍：48隊

港隊名單：方凱申、吳浩天、何瑋桁、劉昊峯（世界排名第12位)

其他焦點隊伍：法國（世界排名第1位）、瑞士（世界排名第2位）、日本（世界排名第4位）

賽事分析：

世界排名第1的法國隊在上屆世錦賽只取得殿軍，經歷今季穩定的表現，包括贏得2站世界盃團體賽金牌以及歐洲錦標賽銀牌後，矢志要平反去年失牌的尷尬成績。不過他們要完成任務並不簡單，皆因世界排名第2的瑞士隊，今季世界盃團體賽同樣成績亮麗，他們贏得3站世界盃團體賽金牌，只在今年歐錦賽空手而回，香港站也是其正名的一場角力；另邊廂的亞洲勢力日本將以衛冕身份出戰，而東道主香港隊在上月的亞錦賽團體賽表現出眾，在8強勝國家隊，雖然在4強不敵日本，但銅牌戰贏南韓奪銅，他們期望藉主場再打出漂亮一仗。

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香港男子重劍隊成員包括方凱申（左起）、吳浩天、何瑋桁及劉昊峯。徐嘉華攝

香港男子重劍隊成員包括方凱申（左起）、吳浩天、何瑋桁及劉昊峯。徐嘉華攝

比賽日期：23/07（資格賽）、26/07（正賽）

參賽人數：140人（來自49個國家/地區）

參賽港將：薛雅齊、朱詠翹、劉綺程、梁洛文

其他焦點選手：艾歌妮雲（Yana Egorian）（俄羅斯）、米希露娃（Alina Mikhailova）（俄羅斯）、江村美咲（日本）

賽事分析：

俄羅斯女佩老將艾歌妮雲（Yana Egorian）去年以31歲之齡奪得世界冠軍時，成為女佩最年長的世界個人賽冠軍，今年繼續成為奪標熱門。她今季四度登上國際舞台的頒獎台，包括仁川大獎賽金牌及歐錦賽銀牌。最強對手有同樣來自俄國、世界排名第5的米希露娃（Alina Mikhailova），她今季連奪突尼斯及塔什干兩站世界盃冠軍。亞洲劍手中，以日本的兩屆世界冠軍（2022及2023年）江村美咲最具威脅，世界排名第10的她在上月的印度亞洲錦標賽中，爆冷於16強以14:15不敵世界排名39位的港將薛雅齊，後者因此信心大增，有助今次世錦賽的發揮。

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女佩代表包括薛雅齊（左起）、朱詠翹、劉綺程及梁洛文。徐嘉華攝

比賽日期：29/07

參賽隊伍：30隊

港隊名單：薛雅齊、朱詠翹、劉綺程、梁洛文（世界排名第16位)

其他焦點隊伍：法國（世界排名第1位）、南韓（世界排名第2位）、匈牙利（世界排名第4位）

賽事分析：

上述3隊焦點隊伍正是去年世錦賽女佩團體賽的冠、亞、季軍，世界排名第一的法國隊今季贏了2站世界盃，包括鹽湖城站及雅典站，只是近期舉行的歐錦賽中，她們以東道主身份在決賽負俄羅斯；「世二」的南韓隊在上月亞錦賽團體賽奪冠，而匈牙利曾奪2022及2023年世錦賽冠軍，這兩隊同被視為獎牌大熱。至於香港女佩隊的目標，就是團結一致求突破，在經歷上月亞錦賽團體賽8強只以3分之微不敵世界第7的國家隊，最終以第5名完賽後，今次期望在主場打出驚喜一仗。

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比賽日期：24/07（資格賽）、27/07（正賽）

參賽人數：168人（來自58個國家/地區）

參賽港將：陳樂熹、何柏霖、何思朗、李俊林

其他焦點選手：吳尚旭（南韓）、派斯兄弟：沙巴堤安派斯（Sebastien Patrice）（法國）、尚菲臘派斯（Jean-Philippe Patrice）（法國）

賽事分析：

去年11月在啟德體藝館舉行的全運會劍擊賽，現世界排名86位的何思朗奪個人賽銀牌，對於主場戰世錦賽，思朗表示不想太多全運會獎牌的事，最重要「做到最好，減少失誤，將自己優勢打出來」。海外劍手中，29歲的南韓吳尚旭是巴黎奧運及亞運金牌得主，2019年曾奪「世界冠軍」，事隔7年，他憑今季3冠在手包括上月亞錦賽金牌，以實力證明寶刀未老；但奪冠之路荊棘叢生，法國派斯兄弟沙巴堤安派斯（Sebastien Patrice）及尚菲臘派斯（Jean-Philippe Patrice）亦誓要一嚐世界冠軍滋味，細佬沙巴堤安是現任「世一」，哥哥是應屆歐錦賽冠軍兼上屆世錦賽銀牌得主，這股兄弟勢力銳不可當。

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男子佩劍成員包括陳樂熹（右起）、何柏霖、何思朗及李俊林。徐嘉華攝

比賽日期：30/07

參賽隊伍：35隊

港隊名單：陳樂熹、何柏霖、何思朗、李俊林

其他焦點隊伍：南韓（世界排名第1位）、法國（世界排名第2位）

賽事分析：

應屆奧運男佩團體金牌隊伍的南韓隊被寄予金牌厚望，他們曾於2012、2020及2024年三度踏上奧運的冠軍台階，上屆世錦賽意外地失落個人賽及團體賽獎牌，可以想像他們極之渴望在世錦賽這舞台再次顯示其「世一」實力，事實上，南韓隊在今季重整旗鼓，曾贏得兩站世界盃團體賽冠軍，亦是應屆亞錦賽男團金牌組合。法國隊有派斯兄弟坐陣，雖然在近期的歐錦賽只取得男團銅牌，但今季世巡賽奪3站世界盃冠軍，沒人敢看輕這一隊。

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比賽日期：24/07（資格賽）、27/07（正賽）

參賽人數：132人（來自51個國家/地區）

參賽港將：陳諾思、鄭曉為、梁雅蕾、梁殷僑*

其他焦點選手：芭天妮（Martina Batini）（意大利）、菲亞域度（Martina Favaretto）（意大利）

賽事分析：

世界排名19位的陳諾思（Daphne），上月在亞錦賽奪女花個人賽銅牌，成為歷來第一位於此賽取得獎牌的港將，她表示期望將這份『運氣』帶給隊友，在主場的世錦賽爭取好表現。而年僅15歲的學生劍手梁殷僑將繼亞錦賽後，再代替膝傷未癒的師姐符妤名上戰場，第一次出戰成人組世錦賽；至於爭冠的熱門劍手有意大利「世一」芭天妮（Martina Batini）、「世二」菲亞域度（Martina Favaretto）（意大利）及世界第5的艾域高（Arianna Errigo）（意大利），芭天妮年屆37歲仍能在今季世巡賽三奪冠軍，24歲的師妹菲亞域度同樣在今季有三冠在手，可見她們狀態勇銳，有力再上世錦賽獎台。

*梁殷僑代替膝傷未癒的符妤名出賽

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年僅15歲的梁殷僑繼上月亞錦賽後，再次代替膝傷未癒的符妤名出戰世界錦標賽。資料圖片

比賽日期：30/07

參賽隊伍：27隊

港隊名單：陳諾思、鄭曉為、梁雅蕾、梁殷僑*（世界排名第16位)

其他焦點隊伍：意大利（世界排名第1位）、美國（世界排名第2位）

賽事分析：

個人賽世界排名頭6位中，有4位來自意大利，她們在今季世巡賽橫掃所有5面團體賽金牌，還有歐錦賽的團體賽冠軍，被視為今屆世錦賽的女花團體賽金牌大熱門，隊中38歲名將艾域高擁有10面世錦賽金牌，其中8面來自團體賽，是意軍隊內的定心丸。攔路虎包括「世二」美國隊，此隊是應屆奧運團體賽冠軍以及世界冠軍，不過其隊中32歲主力、世界排名第4的兩屆奧運金牌得主姬花（Lee Kiefer）因懷孕將缺席香港世錦賽，會否影響美國隊的表現成疑，不過隊中17歲的美籍華裔劍手劉婕琳曾於去年初香港站世界盃奪個人賽冠軍，這股美國新勢力值得留意。

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女子花劍隊成員有陳諾思（右一）、鄭曉為（右三）及梁雅蕾（左一），原本參賽的符妤名（右二）因膝傷未癒由小師妹梁殷僑代替出戰。徐嘉華攝

1金：蔡俊彥（男花個人賽 / 2025年）

4銅：

張家朗、蔡俊彥、梁千雨、楊子加（男花團體 / 2023年）

張家朗（男花個人賽 / 2022年）

江旻憓（女重個人賽 / 2019及2022年）

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記者：徐嘉華