溫網｜冼拿挫施維利夫成功衛冕 奪生涯第5座大滿貫

世界一哥冼拿今晨在溫布頓男單決賽，面對施維利夫先失一盤下，連贏三盤反勝對手，衛冕溫網冠軍，奪得個人第5座大滿貫錦標。24歲的冼拿去年擊敗艾卡拉斯，首次贏得溫網冠軍，今晨擊敗施維利夫蟬聯錦標後，成為公開賽年代第10名衛冕溫網男單冠軍的球員。

施維利夫終結面對洗拿連輸14盤紀錄

至於今次是施維利夫首次打入溫網決賽，並挾著今年法網奪冠之勢出戰。他此前面對冼拿連輸14盤；而今晨首盤雙方激戰65分鐘，施維利夫最終在Tie-break以9：7先拔頭籌，終止盤數連敗紀錄。

但洗拿於第二盤同樣在Tie-break勝出扳平盤數。比賽轉捩點出現在第三盤3：3時，施維利夫一次救短球時滑倒，雖然能夠繼續作賽，但移動明顯受影響。洗拿隨後首次破發得手，順勢拿下第三盤，第四盤再於關鍵時刻破發，最終洗拿以6：7（7：9）、7：6（7：2）、6：3、6：4，花了3小時46分鐘以盤數3：1擊敗施維利夫，這亦是他鬥施維利夫10連勝。

冼拿：沒有比這裏更好的地方

冼拿賽後表示衛冕溫網意義非凡：「打網球來講，沒有比這裏更好的地方了。星期日早上醒來時，你會感受到緊張，因為知道今天是非常特別的一天，而且你永遠不知道自己還有多少次機會，可以回到這個舞台，所以我從不把一切視為理所當然。」他又向對手致意：「每場比賽都需要兩名球員共同成就，我很高興能夠奪冠，更開心的是我們今天打出了極高水準的比賽。」

雖然施維利夫未能首奪溫網冠軍，並吞下生涯第4次大滿貫決賽失利，但這名29歲德國名將近月表現依然亮眼，不但在早前的法網贏得個人首座大滿貫，也首次在溫網闖入決賽。施華利夫說：「29歲的我，第一次真正相信自己有能力贏得這座冠軍。」