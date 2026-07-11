溫網｜祖高域4強止步未言退 盼明年再戰：「至少再來一次」

祖高域今晨於溫布頓4強直落三盤不敵世界一哥冼拿，無緣衝擊個人第25座大滿貫冠軍。但這名39歲塞爾維亞球手強調仍未打算結束退役，對於明年是否再戰溫網，他表示：「我希望可以，至少再來一次。」

七屆溫網冠軍祖高域以三盤4：6不敵冼拿，4強止步；冼拿將與施維利夫爭奪錦標。落敗的祖高域離場時，獲中央球場球迷全場起立鼓掌。不少人關注，這會否是他最後一次亮相溫布頓，但他賽後表示，希望明年能再次回到這片場地：「我希望可以，至少再來一次，之後再看看吧。」

自信仍有力在最高水平比賽

祖高域未能第39次躋身大滿貫男單決賽，但他認為目前仍只有極少數球員能夠擊敗自己：「落敗我很失望，我想贏得溫布頓，這就是我一直努力推動自己的原因。但我仍為3日前的表現感到自豪，艾利亞森是世界排名第4的球員，我向自己、也向其他人證明，我仍然可以在最高水平比賽。」他日前與艾利亞森在4強激戰逾5小時後，晉級4強。

這名塞爾維亞球手續說：「我殺入了溫布頓4強，然後直落3盤輸給世界第一。但整個賽事而言，我在場上的態度、鬥志和投入程度都非常正面。這一切仍然存在。」

「沒有人逼我，繼續打是因想打」

祖高域表示接下來將重新調整狀態，備戰美網。他強調仍在場上征戰只因喜愛網球，而且相信自己的能力：「我沒有任何壓力，也沒有人逼我繼續比賽。我繼續打，是因為我真的想打，而且我仍然有能力。我依然可以保持世界前10、甚至前5的水準。未來會是如何，就交給時間去證明。」