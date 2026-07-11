Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

溫網｜祖高域4強止步未言退 盼明年再戰：「至少再來一次」

即時體育
更新時間：05:58 2026-07-11 HKT
發佈時間：05:58 2026-07-11 HKT

祖高域今晨於溫布頓4強直落三盤不敵世界一哥冼拿，無緣衝擊個人第25座大滿貫冠軍。但這名39歲塞爾維亞球手強調仍未打算結束退役，對於明年是否再戰溫網，他表示：「我希望可以，至少再來一次。」

七屆溫網冠軍祖高域以三盤4：6不敵冼拿，4強止步；冼拿將與施維利夫爭奪錦標。落敗的祖高域離場時，獲中央球場球迷全場起立鼓掌。不少人關注，這會否是他最後一次亮相溫布頓，但他賽後表示，希望明年能再次回到這片場地：「我希望可以，至少再來一次，之後再看看吧。」

自信仍有力在最高水平比賽

祖高域未能第39次躋身大滿貫男單決賽，但他認為目前仍只有極少數球員能夠擊敗自己：「落敗我很失望，我想贏得溫布頓，這就是我一直努力推動自己的原因。但我仍為3日前的表現感到自豪，艾利亞森是世界排名第4的球員，我向自己、也向其他人證明，我仍然可以在最高水平比賽。」他日前與艾利亞森在4強激戰逾5小時後，晉級4強。

這名塞爾維亞球手續說：「我殺入了溫布頓4強，然後直落3盤輸給世界第一。但整個賽事而言，我在場上的態度、鬥志和投入程度都非常正面。這一切仍然存在。」

「沒有人逼我，繼續打是因想打」

祖高域表示接下來將重新調整狀態，備戰美網。他強調仍在場上征戰只因喜愛網球，而且相信自己的能力：「我沒有任何壓力，也沒有人逼我繼續比賽。我繼續打，是因為我真的想打，而且我仍然有能力。我依然可以保持世界前10、甚至前5的水準。未來會是如何，就交給時間去證明。」

最Hit
歐錦棠嘲「雪糕黨」疑引出當事人 私訊要求阿棠刪Po惹熱議 網民：原來佢哋知醜？
歐錦棠嘲「雪糕黨」疑引出當事人 私訊要求阿棠刪Po惹熱議 網民：原來佢哋知醜？
影視圈
9小時前
非份之罪丨陳煒遭李家鼎霸王硬上弓破格床戲掀討論 鼎爺一手游走煒哥大腿 驚到要食鎮靜劑
非份之罪丨陳煒遭李家鼎霸王硬上弓破格床戲掀討論 鼎爺一手游走煒哥大腿 驚到要食鎮靜劑
影視圈
11小時前
樂易玲生日會失竊真相曝光？涉事男星答案啜核精警 竟因同情心泛濫為Labubu做一事
樂易玲生日會失竊真相曝光？涉事男星答案啜核精警 竟因同情心泛濫為Labubu做一事
影視圈
13小時前
鄭秀文答謝會現場直擊 劉德華驚喜現身做嘉賓 Sammi承諾唔Hea做：睇完包保你覺得賺咗
02:17
鄭秀文答謝會現場直擊 劉德華驚喜現身做嘉賓 Sammi承諾唔Hea做：睇完包保你覺得賺咗
影視圈
8小時前
曾志偉北上做老闆！張學友、梁朝偉巨星花籃陣撐場 獎門人滿場飛親民合照簽名
曾志偉北上做老闆！張學友、梁朝偉巨星花籃陣撐場 獎門人滿場飛親民合照簽名
影視圈
13小時前
翁虹下廚慰勞二姐 姊妹曾為錢斷絕聯絡10年形同陌路 擁抱痛哭剖白：真的很難過
翁虹下廚慰勞二姐 姊妹曾為錢斷絕聯絡10年形同陌路 擁抱痛哭剖白：真的很難過
影視圈
18小時前
23歲內地女實測「早睡挑戰」 11點前睡覺 堅持4年效果驚人！ 網民驚呼：我信但做不到
23歲內地女實測「早睡挑戰」 11點前睡覺 堅持4年效果驚人！網民驚呼：我信但做不到
保健養生
2026-07-09 13:00 HKT
非份之罪丨徐榮被陳煒「加料」親吻 演腦痙攣患者演技爆發 網民力撐爭獎
非份之罪丨徐榮被陳煒「加料」親吻 演腦痙攣患者演技爆發 網民力撐爭獎
影視圈
8小時前
旺角砵蘭街毒品車逃捕 連撼多車直撞冰室 警拘無牌危駕司機及乘客
00:31
旺角砵蘭街毒品車逃捕 連撼多車直撞冰室 警拘無牌危駕司機及乘客
突發
8小時前
暑假北上搭東鐵有著數！八達通3大港鐵跨境優惠 1類人免費往來羅湖/落馬洲 長者樂悠咭拍咭減$6
暑假北上搭東鐵有著數！八達通3大港鐵跨境優惠 1類人免費往來羅湖/落馬洲 長者樂悠咭拍咭減$6
旅遊
19小時前